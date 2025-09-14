Trend Galeri Trend Magazin Haluk Bilginer'le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi'den şoke eden itiraf! "Bir daha düşünelim istersen?"

Haluk Bilginer'le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi'den şoke eden itiraf! "Bir daha düşünelim istersen?"

Harbiye'de sahne alan Aşkın Nur Yengi, seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı, kızı Nazlı için övgüler yağdırırken, eski eşi Haluk Bilginer'le ilgili yaptığı açıklama da olay oldu!

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 14.09.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 08:23
Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

Aşkın Nur Yengi, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, "Meslek hayatımda ilk Harbiye'de sahneye çıktım, 10 tane şarkım vardı.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

İnsanlar tekrardan geri dönüp sahneye çıkmamı istemişti. Tekrardan 10 şarkıyı söyledim ve bitirdim. O günden bugüne kaç tane şarkı, kaç tane albüm çıkardık ve buradayız" dedi.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

Yoğun tempo ile çalışmaya devam eden şarkıcı, "Yoğun tempo profesyonellik gerektiriyor. Uykusuz kalmamaya çalışıyorum, spor yapıyorum biraz. Geç yatmıyorum, dinleniyorum. Her sanatçının yaptığı gibi" diye konuştu. Kızı Nazlı'nın sesinin güzelliği hakkında Yengi, "Evet sesi harika, daha önce bir konserde konuk olmuştu. O da hazırlıksızdı, ablasını kırmamak için çıkmış. Dinlemek için gittiği bir konserde ablası sahneye çağırmış onu. Hayır da diyemez benim kızım" diyerek güldü.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

"HALUK BANA 6 YIL DAYANABİLDİ!"
Konser sırasında bir çiftin 25. evlilik yıldönümlerini kutladığını öğrenen Yengi, "Bunca yılı nasıl geçirdiniz! Haluk (Bilginer) bana 6 yıl dayanamadı" diyerek herkesi güldürdü.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

Konseri izleyen eski eşine dönerek "Bir gün sana intikam alacağımı söylemiştim, bir daha düşünelim istersen... Ben senin bu bakışlarını çok iyi biliyorum. 'Göğsümle, başımla' diyorsun" dedi.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

"ÖZGÜRLÜK GÜZEL AMA KENDİ İÇİNDE KISITLAMALARI OLMALI"
Son dönemin gündem konusu olan sanatçı kıyafetleri ve sahne şovları hakkında konuşan Aşkın Nur Yengi, "Özgürlük güzel bir şey ama kendi içinde kısıtlamaları olmalı. Sanat da bir yandan özgürlüktür aslında. Sanat özgür bir olgu.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

Ben beğenerek seyrediyorum, bazen dikkat etmek, kültürümüze göre hareket etmek de çok güzel. Z kuşağı inanılmaz zeki, bizim onlara öğüt vermek yerine tecrübe aktarımı yapmamız gerekiyor.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

Ablaları olarak, çok değerli bir iş yaptıkları için daha çok çalışmalarını bilmeleri gerekiyor. Kendilerini her zaman geliştirmeliler" diye de gençlere öğütler verdi.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI!

Öte yandan yaptığı bomba açıklamalarda dikkat çeken Aşkın Nur Yengi, geçen aylarda da 19 yaşına giren kıznın doğum gününü sahnede kutlamıştı

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

"HER ŞEY SENİN İÇİN, ÖMRÜM SENİN OLSUN!"

Çıktığı bir mekanda kızını sürpriz yapan güzel şarkıcı Yengi, "Canım kızım, annesinin bir tanesi, bugün ağlamayacağız. Her şey senin için, ömrüm senin olsun!" sözleriyle dinleyicileri duygulandırdı.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

SAHNEDE DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ KUTLAMA

Eski eşlerin kızları için şarkı söylediği anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

Kutlamada seyirciler de 'iyi ki doğdun' tezahüratlarıyla genç kızın doğum gününü kutladı.

Nazlı Bilginer, annesi Aşkın Nur Yengi'ye olan benzerliğiyle de dikkat çekti.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

OĞULLARI ÜNLÜ YÖNETMEN

Peki Usta oyuncular Çetin Tekindor ile Zerrin Tekindor'un bir oğlu olduğunu biliyor muydunuz?

Zerrin Tekindor, Yalı Çapkını dizisinin Halis Ağa'sı Çetin Tekindor ile 1987 yılında evlendi.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Oyuncu çifti bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

Yurt dışında film alanında eğitim alan Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

Ekim 2015'te, yönetmenliğini üstlendiği ikinci oyun olan, Arthur Miller klasiği Köprüden Görünüş, Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başladı.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

Yönetmenliğini yaptığı 3. oyun olan Tennessee Williams'ın Arzu Tramvayı oyunu, BKM ve ID İletişim yapımcılığında 29 Kasım 2017'de prömiyer yaparak sahnelenmeye başladı.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

2021 yılında Murat Mahmutyazıcıoğlu tarafından kaleme alınan Toz adlı oyunun yönetmenliğini üstlendi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim annesi ve babasıyla pozlarını da takipçileri ile paylaşıyor.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

Babası Çetin Tekindor ile pozlarına sosyal medyada ''Babasının kopyası'',''Babasına çok benziyor'' gibi yorumlar yapılıyor.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

OĞLU ALİ SADİ DELİKANLI OLDU

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin fotoğrafını teyzesi Şeyda Coşkun paylaştı. Coşkun'un paylaşımı sosyal medya kısa sürede gündem oldu. Mehmet Ali Erbil'in 2005-2011 arası evli kaldığı Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil artık 16 yaşında genç bir delikanlı. İşte Ali Sadi'nin çok konuşulan son hali...

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in son olarak Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil sosyal medyada ilgi odağı oldu..Mehmet Ali Erbil'in başından 4 evlilik geçmişti.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

Mehmet Ali Erbil'in başından 4 evlilik geçmişti. 3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Sadi Erbil ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüdü.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

Şimdilerde 16 yaşında olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Haluk Bilginer’le 13 yıl önce boşanmıştı! Aşkın Nur Yengi’den şoke eden itiraf! Bir daha düşünelim istersen?

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil'e 'tıpkı babası' yorumları yapıldı.