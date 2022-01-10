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Hamile eşini aldatan ünlü İsmail Demirci mi? Bomba iddia sonrası Hande Soral'dan paylaşım gecikmedi!

Alişan'ı eşi Buse Varol, geçtiğimiz günlerde bir ünlü oyuncunun hamile eşini aldattığını iddia etmişti. Bu iddia sonrası magazin dünyası karışmıştı. Bugün bir televizyon kanalında konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bircan Bali ve Arto, hamile eşini aldatan kişinin İsmail Demirci olduğunu söyledi. Magazin gündemine damga vuran bu gelişme sonrası Hande Soral'dan da paylaşım gecikmedi. İşte İsmail Demirci'nin eşi Hande Soral'ın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 10.01.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 14:50
Hamile eşini aldatan ünlü İsmail Demirci mi? Bomba iddia sonrası Hande Soral’dan paylaşım gecikmedi!

Geçtiğiimiz günlerde ünlü bir ismin hamile eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hamile eşini aldatan ünlü İsmail Demirci mi? Bomba iddia sonrası Hande Soral’dan paylaşım gecikmedi!

Bu iddia üzerine "Söylemezsem Olmaz" programının yorumcuları Bircan Bali ve Arto bu isim kim olduğunu bildikleri söyledi.

Hamile eşini aldatan ünlü İsmail Demirci mi? Bomba iddia sonrası Hande Soral’dan paylaşım gecikmedi!

İddiaya göre, eşini aldatan ünlü oyuncu Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci.

Hamile eşini aldatan ünlü İsmail Demirci mi? Bomba iddia sonrası Hande Soral’dan paylaşım gecikmedi!

İddialar üzerine söz konusu programa sosyal medyadan yorum yağdı. Çoğu takipçi bu iddiaya inanmazken "Kadın hamile böyle şeyler çıkarıp üzmeyin" yorumlarında bulundu.

Hamile eşini aldatan ünlü İsmail Demirci mi? Bomba iddia sonrası Hande Soral’dan paylaşım gecikmedi!

Çıkan bu dedikoduların ardından Hande Soral ve İsmail Demirci cephesinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu.

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