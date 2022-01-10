Hamile eşini aldatan ünlü İsmail Demirci mi? Bomba iddia sonrası Hande Soral’dan paylaşım gecikmedi!

Geçtiğiimiz günlerde ünlü bir ismin hamile eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu iddia üzerine "Söylemezsem Olmaz" programının yorumcuları Bircan Bali ve Arto bu isim kim olduğunu bildikleri söyledi.

İddiaya göre, eşini aldatan ünlü oyuncu Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci.

İddialar üzerine söz konusu programa sosyal medyadan yorum yağdı. Çoğu takipçi bu iddiaya inanmazken "Kadın hamile böyle şeyler çıkarıp üzmeyin" yorumlarında bulundu.