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Hamile olduğu iddia ediliyordu! Gizem Karaca karnı burnunda pozunu paylaştı: Özgür ve güçlü...

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın hamilelik dedikoduları bir süredir gündemden düşmüyordu. Son dönemde projelerde yer almayan oyuncu Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu son noktayı sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla koydu.

Giriş Tarihi: 13.01.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:11
Hamile olduğu iddia ediliyordu! Gizem Karaca karnı burnunda pozunu paylaştı: Özgür ve güçlü...

Bu sezon teklif edilen rolleri kabul etmeyen oyuncunun hamile olup olmadığı merak konusuydu.

Hamile olduğu iddia ediliyordu! Gizem Karaca karnı burnunda pozunu paylaştı: Özgür ve güçlü...

Bir süre önce İstanbul'u terk eden ve eşiyle İzmir'e yerleşmişti.

Hamile olduğu iddia ediliyordu! Gizem Karaca karnı burnunda pozunu paylaştı: Özgür ve güçlü...

Hamilelik dedikodularına cevabını ise sosyal medya hesabında paylaştığı gönderilerle verdi.

Hamile olduğu iddia ediliyordu! Gizem Karaca karnı burnunda pozunu paylaştı: Özgür ve güçlü...

Karnı burnunda hallerini paylaşan 32 yaşındaki Gizem Karaca, kendi çektiği fotoğrafları şu notlarla paylaştı...

Hamile olduğu iddia ediliyordu! Gizem Karaca karnı burnunda pozunu paylaştı: Özgür ve güçlü...

Ünlü oyuncu hem önden hem de yandan poz vererek hamileliğini böyle duyurdu.

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