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Hamile olduğu iddia ediliyordu! Gizem Karaca karnı burnunda pozunu paylaştı: Özgür ve güçlü...
Hamile olduğu iddia ediliyordu! Gizem Karaca karnı burnunda pozunu paylaştı: Özgür ve güçlü...
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın hamilelik dedikoduları bir süredir gündemden düşmüyordu. Son dönemde projelerde yer almayan oyuncu Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu son noktayı sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla koydu.
Giriş Tarihi: 13.01.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:11