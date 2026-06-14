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Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: "Ailemiz büyüyor"

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Gamze Erçel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla takipçilerini sevindiren haberi duyurdu! İkinci kez ebeveyn olmaya hazırlanan Gamze-Caner Yıldırım çifti, müjdeli haberi bakın nasıl verdi...

Giriş Tarihi: 14.06.2026 15:55 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 16:00
Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da büyük ilgi gören isimlerden.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

İKİNCİ KEZ ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR!

Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Erçel, bu defa hamilelik haberiyle magazin gündemine tatlı bir giriş yaptı.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ"

Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel Yıldırım, o kareleri "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla paylaştı.

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Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımda, ünlü isimlerden ve takipçilerinden gelen tebrik yorumları da yerini aldı.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

"BİZ KÜÇÜK AMA KOCAMAN BİR AİLEYİZ"

Eşinin paylaşımına "Biz küçük ama kocaman bi aileyiz" yorumunu yapan Caner Yıldırım, eşine olan tatlı desteğiyle gülümsetirken gelen onlarca yorumun arasında 2. kez teyze olmaya hazırlanan Hande Erçel'in yorumu da yoğun ilgi gördü.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

Gamze Erçel'in "Artık dört kişiyiz" notuna gönderme yapan Erçel, ablasının müjdeli paylaşımına "Bence 5 ama sen bilirsin" yorumunu yaptı.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda Hande Erçel'in de aralarında olduğu bir yurtdışı tatili gerçekleştirmişti.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile ilgilendiği anları paylaştı.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

Güzel oyuncu, yeğeni Mavi ile vakit geçirirken çekilen görüntülerle sosyal medyada olay oldu.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

'TEYZESİ İSTİFA'

Eniştesi Caner Yıldırım'ın paylaştığı eğlenceli video kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, Erçel o anlara 'Teyzesi istifa' yorumuyla karşılık vermişti.

Hande Erçel yeğeni Mavi'ye bakıcılık yaptı! Eğlenceli anlara beğeni yağdı: "Teyzesi istifa" | Video

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

Takipçiler, Erçel'in aile hayatındaki samimi tavırları ve yeğeniyle kurduğu sıcak iletişimi büyük bir ilgiyle karşılamıştı.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

Yıldırım'ın bu paylaşımının yanı sıra, ailesiyle birlikte yaptığı diğer eğlenceli paylaşımlar da gündemde dikkat çekiyor.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

NAZAN ÖNCEL

2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

"Erkekler De Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

Ünlü şarkıcı bu kez, alışveriş yaptığı sırada bir hayranıyla arasında geçen diyalogla dikkat çekti.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

2023 yılında oğlu Serkan Öncel'i evlendiren Nazan Öncel'e, karşılaştığı bir hayranı tarafından, "Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?" sorusu yöneltildi.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIYOR"

Bu soruya adeta tokat gibi bir yanıt veren Nazan Öncel, şu ifadeleri kullandı: "Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…" Ünlü şarkıcının dobra tavırları ve gelinine karşı sergilediği bu net duruş, sosyal medyada takdir topladı.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, bu kez annelik heyecanıyla gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla olay yaratan güzel oyuncu, kalpleri ısıtan bir kutlamaya imza attı.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

PARİS'TE BAŞLAYAN AŞKIN EN GÜZEL MİRASLARI

Hatırlanacağı üzere Tuba Büyüküstün, 2011 yılının Temmuz ayında Fransa'nın başkenti Paris'te kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile dünyaevine girmişti. İkili, evliliklerinden kısa bir süre sonra, 2012 yılının Ocak ayında ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

İKİZLER 14 YAŞINA GİRDİ

Tuba Büyüküstün'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak, bugün tam 14 yaşına girdi. Artık birer genç kız olan ikizlerin son hallerini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

"ZAMAN NE ÇABUK GEÇTİ!"

Büyüküstün'ün paylaştığı karelerin altına binlerce yorum yağarken, takipçilerin ortak görüşü ise kızların annelerine olan inanılmaz benzerliği oldu.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

14. yaş gününe özel yapılan paylaşımlar, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

Tuba Büyüküstün'ün ikizlerinin büyümesiyle yaşadığı bu gurur dolu anların ardından, son günlerde çocuklarıyla gündeme gelen bir diğer isim de ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe oldu.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

Futbol dünyasının yıldız ismi Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli eşi Amine Gülşe, mutlu evliliklerini bir kez daha taçlandırıyor.

Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: Ailemiz büyüyor

Takvim'de yer alan habere göre, sahalardaki başarısını huzurlu aile tablosuyla perçinleyen Özil ve Gülşe çiftinden gelen "üçüncü bebek" müjdesi, magazin gündemine bomba gibi düştü.