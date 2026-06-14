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Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: "Ailemiz büyüyor"
Hande Erçel 2. kez teyze olmaya hazırlanıyor! Gamze Erçel müjdeli haberi verdi: "Ailemiz büyüyor"
Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Gamze Erçel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla takipçilerini sevindiren haberi duyurdu! İkinci kez ebeveyn olmaya hazırlanan Gamze-Caner Yıldırım çifti, müjdeli haberi bakın nasıl verdi...
Giriş Tarihi: 14.06.2026 15:55
Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 16:00