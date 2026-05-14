Hande Erçel altın gibi parladı, Melisa Aslı Pamuk büyüledi! Cannes'da Türk yıldızları geçidi: Tüm dünya o isimleri konuşuyor…

Sinema dünyasının en prestijli buluşma noktası olan Cannes Film Festivali, bu yıl Türk yıldızların damga vurduğu unutulmaz anlara sahne oldu. Hande Erçel ve Melisa Aslı Pamuk gibi isimlerin dünya basınında geniş yankı bulan katılımları, festivalin en çok konuşulan olayları arasına girdi. Kırmızı halıda boy gösteren Türk oyuncular, sergiledikleri asil duruş ve ikonik tavırlarıyla uluslararası moda otoritelerinden tam not almayı başardı.

Giriş Tarihi: 14.05.2026 12:10 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 12:16
HANDE ERÇEL

Hande Erçel, festival atmosferine altın tonlarının hakim olduğu, yoğun işlemeli elbisesiyle damga vurdu.

Modern silüetiyle klasik şıklığı birleştiren oyuncu, gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer alırken ışıltılı görünümüyle sosyal medyayı adeta salladı.

GÜLSÜM ALİ

Gülsim Ali ise zarafeti ön plana çıkaran sade ama etkileyici tarzıyla Cannes ruhuna kusursuz bir uyum sağladı.

Feminen detaylarla tamamlanan görünümü, moda otoritelerinden tam not aldı.

SÜMEYYE AYDOĞAN

Global bir mücevher markasının davetlisi olarak festivale katılan genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, kırmızı halıya iddialı kırmızı elbisesiyle katıldı.

DEMET ÖZDEMİR

Cannes'a katılan Türk ünlüler arasında yer alan Demet Özdemir, yüzü olduğu markanın kendisi için özel hazırladığı beyaz elbisesiyle dikkat çekti.

ÖZGÜ NAMAL

Özgü Namal da yıllara meydan okuyan güzelliği ve asil duruşuyla festivalin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

MELİSA ASLI PAMUK

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlendikten sonra ilk büyük organizasyonuna katılan Melisa Aslı Pamuk, koyu yeşil tonlarındaki seçimiyle dikkat çekti.

Balık formlu ve straplez detaylı elbisesiyle eski Türkiye Güzeli unvanının hakkını veren oyuncu, duruşuyla asaletini konuşturdu.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör