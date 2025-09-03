3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...

Bu paylaşımını görünce Arzu Hanım ile 2017'deki konuşmamız aklıma geldi.

Büyük oğlu Hacı Sabancı, Özge Ulusoy ile ayrıldıklarını ilk bana açıkladığında, "En çok sevinen Arzu Sabancı olmuştur" diye yazmıştım.

Arzu Hanım beni arayıp "Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız.