Trend Galeri Trend Magazin 3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...

3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...

Güzel oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı 3 yıla yakın süren ilişkilerini noktaladı. Birlikte birçok seyahata çıkan ve evlenmeleri beklenen çiftin sürpriz ayrılığı günlerdir gündemden düşmüyor. Günaydın yazarı Bülent Cankurt Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebini yazdı.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 03.09.2025 07:16 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 07:55
3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...

Rüya gibi bir ilişki yaşayan Hakan Sabancı ile Hande Erçel çifti geçtiğimiz hafta, üç yıla yakın süren ilişkilerini sonlandırdı.

3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...

Hakan Sabancı ile Hande Erçel, ayrılık kararlarının ardından sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını kaldırdı.

3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılığıyla ilgili ihanet iddiası ortaya atıldı. Günaydın yazarı Bülent Cankurt çiftin gerçek ayrılık nedenini köşesine taşıdı.

3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...

İŞTE AYRILIĞIN GERÇEK NEDENİ
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın iki yıl süren büyük aşkının bitme sebebinin ne olduğu, hem sosyetede hem de sanat dünyasında Top 10'da bir numarada!

3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...

Ayrılığı ihanete bağlamaya çalışanlar var ama yanlış.

3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...

Aileye yakın bir kaynaktan öğrendim ki, ayrılık sebebi Hande Erçel'in evlenme isteğiymiş.

3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...

Özellikle son dönemde her fırsatta 'evlilik' kelimesini dillendirince Hakan Sabancı da, çok sevmesine rağmen Hande Erçel'le 'yollarını ayırmış.

3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...

Arzu Sabancı'nın bu evliliğe onay vermeyeceği ortadayken Hande'nin evlilikte ısrar etmesi ilginç tabii.

3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...

Demek ki Hande, "Evlilik yoksa ben de yokum" demiş ve ikili arasında ayrılık yaşanmış.

3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...

SÖYLEDİKLERİYLE YAPTIKLARI TUTMUYOR
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın iki yıl süren büyük aşkı bitti! Ayrılığa en çok sevinenin Arzu Sabancı olduğuna eminim!

Önce Hande Erçel'i eleştiren bir paylaşımı beğenen Arzu Sabancı, ayrılık haberlerinin ardından da "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" diye yazdı.

3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...

Bu paylaşımını görünce Arzu Hanım ile 2017'deki konuşmamız aklıma geldi.

Büyük oğlu Hacı Sabancı, Özge Ulusoy ile ayrıldıklarını ilk bana açıkladığında, "En çok sevinen Arzu Sabancı olmuştur" diye yazmıştım.

Arzu Hanım beni arayıp "Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız.

3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...

Genç bir kadını, ailesine ve topluma karşı 'İstenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzı melodram yaratmak gibi" demişti.

Söylediklerini samimi bulmuş, "Galiba Arzu Sabancı'yı, eski Türk filmlerindeki 'kötü anne' gibi görmekten vazgeçmemiz gerekiyor" diye yazmıştım...

Ancak Hande Erçel'in, gönlüne göre bir gelin adayı olmadığını her fırsatta belli eden Arzu Hanım, filmlerdeki 'kötü anne' yakıştırmasını hak ediyor.