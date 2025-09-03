Trend
3 yıllık ilişkiyi bitiren istek! Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebi ortaya çıktı! Herkes ihanet sanıyordu...
Güzel oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı 3 yıla yakın süren ilişkilerini noktaladı. Birlikte birçok seyahata çıkan ve evlenmeleri beklenen çiftin sürpriz ayrılığı günlerdir gündemden düşmüyor. Günaydın yazarı Bülent Cankurt Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebini yazdı.
Giriş Tarihi: 03.09.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 07:55