Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılığına en çok Arzu Sabancı sevindi! Söyledikleriyle yaptıkları tutmuyor
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı'nın evlenecekleri beklenirken ayrılması sosyal medyada gündem oldu. Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırırken anne Arzu Sabancı'nın paylaşım hamlesi dikkat çekti. Günaydın yazarı Bülent Cankurt konuyu köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 26.08.2025 07:44
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 07:48