Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın ayrılığına en çok Arzu Sabancı sevindi! Söyledikleriyle yaptıkları tutmuyor

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı'nın evlenecekleri beklenirken ayrılması sosyal medyada gündem oldu. Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırırken anne Arzu Sabancı'nın paylaşım hamlesi dikkat çekti. Günaydın yazarı Bülent Cankurt konuyu köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 07:44 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 07:48
SÖYLEDİKLERİYLE YAPTIKLARI TUTMUYOR
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın iki yıl süren büyük aşkı bitti! Ayrılığa en çok sevinenin Arzu Sabancı olduğuna eminim!

Önce Hande Erçel'i eleştiren bir paylaşımı beğenen Arzu Sabancı, ayrılık haberlerinin ardından da "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" diye yazdı.

Bu paylaşımını görünce Arzu Hanım ile 2017'deki konuşmamız aklıma geldi.

Büyük oğlu Hacı Sabancı, Özge Ulusoy ile ayrıldıklarını ilk bana açıkladığında, "En çok sevinen Arzu Sabancı olmuştur" diye yazmıştım.

Arzu Hanım beni arayıp "Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız.

Genç bir kadını, ailesine ve topluma karşı 'İstenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzı melodram yaratmak gibi" demişti.

Söylediklerini samimi bulmuş, "Galiba Arzu Sabancı'yı, eski Türk filmlerindeki 'kötü anne' gibi görmekten vazgeçmemiz gerekiyor" diye yazmıştım...

Ancak Hande Erçel'in, gönlüne göre bir gelin adayı olmadığını her fırsatta belli eden Arzu Hanım, filmlerdeki 'kötü anne' yakıştırmasını hak ediyor.

Bakalım Arzu Hanım, beni yine arayıp 'iyi anne' olduğunu söyleyecek mi?

