Trend Galeri Trend Magazin Hande Erçel'e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal'dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Hande Erçel'e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal'dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Bir yarışma programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal, yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyordu. Son olarak Hande Erçel'e benzemek için servet harcadığı iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İşte ünlü fenomenin olay yaratan son hali…

Giriş Tarihi: 04.02.2026 11:50
Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Bir yarışma programına katılarak dikkatleri üzerine çeken Aybüke Çangal, son zamanlarda sosyal medyanın sıkça konuştuğu bir isim.

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Geçirdiği fiziksel değişimle dikkatleri çeken Çangal, paylaşımları ve özel hayatına dair açıklamalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Yarışma sonrası sosyal medyaya ağırlık veren fenomen isim, yıllar içinde tarzında ve görünümünde yaptığı değişikliklerle takipçilerinin ilgisini çekti.

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Özellikle son dönemde yaptığı paylaşımlarda yüz hatlarındaki değişim dikkatlerden kaçmazken, sosyal medya kullanıcıları da bu dönüşümü sık sık gündeme taşıdı.

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Çangal'ın yeni imajı hakkında sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar ünlü fenomenin ünlü oyuncu Hande Erçel'e olan benzerliğine dikkat çekti.

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Tüm bu tartışmaların ardından sosyal medyada, Aybüke Çangal'ın Hande Erçel'e benzemek için estetik operasyonlara yaklaşık 10 milyon lira harcadığı iddiaları gündeme geldi.

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Kısa sürede yayılan söylentiler büyük yankı uyandırırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Hiç benzememiş", "Alakası yok" şeklinde yorumlar yaptı.

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Magazin kulislerini hareketlendiren bu iddia, kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

BİR BAŞKA YARIŞMACININ GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİM DE SIKLIKLA KONUŞULUYOR!

'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor.

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor.

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Ayşenur Balcı estetikle resmen bambaşka birine dönüştü!

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcılar 'Bu Ayşenur mu?', 'Eski haliyle alakası yok', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu.

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

ÇİŞİL ORAL

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

ÇİŞİL ORAL

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

SILA TÜRKOĞLU

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

SILA TÜRKOĞLU

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

HİLAL ALTINBİLEK

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

HİLAL ALTINBİLEK

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

HİLAL ALTINBİLEK

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

ŞARKICI HADİSE

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

ŞARKICI HADİSE

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

ŞARKICI HADİSE

Hande Erçel’e benzemek için servet döktü! Ünlü fenomen Aybüke Çangal’dan 10 milyonluk estetik operasyonu...

ŞARKICI HADİSE