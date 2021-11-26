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Hande Erçel'in doğum günü pozlarına milyonlar yağdı! Güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Son dönemde Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla ve kariyerindeki yükselişle adından sık sık söz ettiren oyuncu Hande Erçel, önceki gün 28 yaşına bastı. Doğum günü kutlamalarından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Erçel, pozlarına "Nasıl özel hissettiğimi sayfalarca anlatabilirim" notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 3 milyonu aştı.

Giriş Tarihi: 26.11.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 12:07
Hande Erçel’in doğum günü pozlarına milyonlar yağdı! Güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Son olarak "Sen Çal Kapımı" dizisinde başrol oynayan ve rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hande Erçel’in doğum günü pozlarına milyonlar yağdı! Güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Oyuncu, son olarak doğum gününde çekilen fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel’in doğum günü pozlarına milyonlar yağdı! Güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞIYOR

Instagram2da 25,6 milyon takipçi sayısıyla adından söz ettiren Hande Erçel, 28 yaşına girdi.

Hande Erçel’in doğum günü pozlarına milyonlar yağdı! Güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Çeşitli yerlerde doğum günü kutlamaları yapan Erçel, çektirdiği tüm pozları da Instagram hesabından paylaştı.

Hande Erçel’in doğum günü pozlarına milyonlar yağdı! Güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Oyuncu, paylaşımında "Nasıl özel hissettiğimi sayfalarca anlatabilirim ama kısacık bir teşekkürüme tüm anlamları yükleyebilirsiniz bence. Siz iyi ki varsınız. Ve teşekkür ederim pudra kokulum" notunu yazdı.

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