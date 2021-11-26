Hande Erçel’in doğum günü pozlarına milyonlar yağdı! Güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Son olarak "Sen Çal Kapımı" dizisinde başrol oynayan ve rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Oyuncu, paylaşımında "Nasıl özel hissettiğimi sayfalarca anlatabilirim ama kısacık bir teşekkürüme tüm anlamları yükleyebilirsiniz bence. Siz iyi ki varsınız. Ve teşekkür ederim pudra kokulum" notunu yazdı.