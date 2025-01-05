Hande Yener Hülya Avşar’a içini döktü: İlk kez bir ilişkimde 5 yılı geçtim

Başarılı şarkıcı Hande Yener, YouTube'da program yapan Hülya Avşar'a konuk oldu ve içini döktü. Hande Yener, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı Yener, 'Ben de tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık' diyerek Avşar sayesinde kariyerine başladığını vurguladı. Yener formuyla ilgili olarak 'Spor yapıyorum fit kalmak için. Yoga yapıyorum.' Ayrıca Yener, 'Çok güzel besleniyorum. Akşam 7-8 sebzemi yerim. Bir kilo bile alsanız, size bir kilo ödem hediye ediyor. Sebzeyle, su içerek. Peynir ve yumurtadan vazgeçemiyorum. Alkol almıyorum' ifadelerini kullandı. 'İLK KEZ BİR İLİŞKİMDE 5 YILI GEÇTİM Yener, sevgilisi Misha'dan da bahsederken, 'Çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yılı geçtim. Çok şanslıyım, beni alıyor, dinliyor. İlk söylediğim şey 'Seni bana Allah yolladı', ikincisi 'Aileni tanımak istiyorum' oldu' dedi.