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Hande Yener Hülya Avşar’a içini döktü: İlk kez bir ilişkimde 5 yılı geçtim

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk oldu. Hande Yener, Hülya Avşar'ın programında içini dökerek önemli açıklamalarda bulundu. İşte Hande Yener'in dikkat çeken o açıklamaları!

İLKER GEZİCİ
Giriş Tarihi: 05.01.2025 08:41 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 08:41
Hande Yener Hülya Avşar’a içini döktü: İlk kez bir ilişkimde 5 yılı geçtim

Başarılı şarkıcı Hande Yener, YouTube'da program yapan Hülya Avşar'a konuk oldu ve içini döktü.

Hande Yener Hülya Avşar’a içini döktü: İlk kez bir ilişkimde 5 yılı geçtim

Hande Yener, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hande Yener Hülya Avşar’a içini döktü: İlk kez bir ilişkimde 5 yılı geçtim

Ünlü şarkıcı Yener, "Ben de tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık" diyerek Avşar sayesinde kariyerine başladığını vurguladı.

Hande Yener Hülya Avşar’a içini döktü: İlk kez bir ilişkimde 5 yılı geçtim

Yener formuyla ilgili olarak "Spor yapıyorum fit kalmak için. Yoga yapıyorum."

Hande Yener Hülya Avşar’a içini döktü: İlk kez bir ilişkimde 5 yılı geçtim

Ayrıca Yener, "Çok güzel besleniyorum. Akşam 7-8 sebzemi yerim. Bir kilo bile alsanız, size bir kilo ödem hediye ediyor. Sebzeyle, su içerek. Peynir ve yumurtadan vazgeçemiyorum. Alkol almıyorum" ifadelerini kullandı.

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