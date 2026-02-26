Trend
Hastalara umut oldu! Metin Şentürk yüreklere dokundu... "Hayat düşene değil, vazgeçene küser"
3 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu görme yetisini kaybeden şarkıcı Metin Şentürk, "Benim Hikayem" projesi kapsamında hastalarla bir araya geldi. Verdiği mesajlarla dinleyenlere umut aşılayan Şentürk, "Hayat düşene değil, vazgeçene küser" sözleriyle yüreklere dokundu.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 09:09
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 09:10