Hastalara umut oldu! Metin Şentürk yüreklere dokundu... "Hayat düşene değil, vazgeçene küser"

3 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu görme yetisini kaybeden şarkıcı Metin Şentürk, "Benim Hikayem" projesi kapsamında hastalarla bir araya geldi. Verdiği mesajlarla dinleyenlere umut aşılayan Şentürk, "Hayat düşene değil, vazgeçene küser" sözleriyle yüreklere dokundu.

AA
Giriş Tarihi: 26.02.2026 09:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 09:10
"Benim Hikayem" projesinin 9'uncusu, Ankara'daki bir hastanede düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

Etkinlikte yer alan şarkıcı Metin Şentürk, ailesinde genetik görme kaybı bulunduğunu belirterek, yaşanan kazalar sonrası ailesinden 6 kişinin görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Şentürk, herkes için yazılmış bir hikayenin olduğu ve bu hikayede insanın iki seçenekle karşı karşıya kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Kişinin ya kendi hikayesinin kahramanı olmayı seçeceği ya da figüranı olarak kalacağı yönünde görüş bildiren Şentürk, figüran olunduğunda hayatı kişinin değil, yaşadıklarının yönlendirdiğini belirtti.

UMUT, SABIR VE ŞÜKÜRÜN ALTINIZ ÇİZDİ

Şentürk, yaşam yolculuğunda kendisine rehber olarak umut, sabır ve şükrü seçtiğini kaydetti. Zamanla şükretmeyi öğrendiğini ifade eden Şentürk, yaşamında en temel dayanağının umut, sabır ve şükür olduğunun altını bir kez daha çizdi.

"HAYAT DÜŞENE DEĞİL, VAZGEÇENE KÜSER"

Şentürk, bu üç kavramın insanı ayakta tutan en güçlü değerler olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hayatımızda öyle anlar vardır ki 'Neden oldu?' diye ya da 'Neden olmadı?' diye üzüldüğümüz ama sonradan 'İyi ki böyle olmuş ya da olmamış.' dediğimiz çok an vardır. Bakış açınız değişmeden açı değişmez.

Şunu hayatınız boyunca unutmayın: Sağlam bir inancın, iman gücünün, umudun, sabrın ve şükrün aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Hayat düşene değil, vazgeçene küsüyor. O yüzden vazgeçmek asla yoktur. Kendimize inanmamız ve güvenmemiz gerekiyor."

Programın ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde engelli hastalar, Şentürk'e, yaşam mücadelesi, motivasyon ve zorluklarla baş etme yöntemlerine ilişkin sorularını yöneltti.