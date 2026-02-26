Hastalara umut oldu! Metin Şentürk yüreklere dokundu... "Hayat düşene değil, vazgeçene küser"

"HAYAT DÜŞENE DEĞİL, VAZGEÇENE KÜSER"

Şentürk, bu üç kavramın insanı ayakta tutan en güçlü değerler olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hayatımızda öyle anlar vardır ki 'Neden oldu?' diye ya da 'Neden olmadı?' diye üzüldüğümüz ama sonradan 'İyi ki böyle olmuş ya da olmamış.' dediğimiz çok an vardır. Bakış açınız değişmeden açı değişmez.