Hastalıkla ve depresyonla mücadele ediyordu! Harika Avcı yıllar sonra müjdeli haberi duyurdu!

Uzun zamandır gözlerden ve kameralardan uzak duran Yeşilçam'ın sarışın güzeli Harika Avcı için birçok iddia ortaya atılmıştı. Hasta ve depresyonda olduğu ileri sürülen Avcı sonunda müjdeli haberi duyurdu. Yeşilçam güzelinin müziğe döneceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 10:23
'İyi Aile Çocuğu' 'Acı Dünya' 'Alışırım' 'Ateşdağlı' ve daha birçok film projesinde yer alan Harika Avcı, 80'li ve 90'lı yıllara damga vurmuştu.

Ancak uzun yıllardır ekranlardan uzak yaşayan Avcı'nın sağlık durumunun kötüye gittiği ileri sürülmüştü.

"ÖLÜMÜM DUYULACAK"

Yeşilçam güzelinin yakın bir arkadaşına yaptığı açıklamada, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim" ifadelerini kullanmıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI!

'Ölümüm duyulacak' diyerek sevenlerini endişelendiren ve korkutan Harika Avcı'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Avcı'nın arkadaşının sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Aslında bu olay, "sessiz çığlık" gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50'de hastaneye kaldırıldı. (stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah'ım yardımcısı olsun inşallah."

MÜJDELİ HABERİ DUYURDU!
Bir süredir hastalıkta ve depresyonla mücadele ettiği iddia edilen Harika Avcı'dan beklenen haber geldi. Magazinsortie.com'a açıklama yapan Avcı, ağustos ve eylül ayında yeni bir şarkı çıkaracağını söyledi.

SIR PERDESİ ARALANMIŞTI!

Adeta 5 yıldır sırra kadem basan Harika Avcı hakkında bir televizyon programı aracılığıyla bilgi alınmıştı. Avcı için mahalle esnafı, komşular, apartman görevlisi ve ev sahibinin avukatı çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Avcı'nın komşuları ünlü ismin sadece erkenden kalkıp köpeini yürüyüşe çıkardığını tanınmamak için ise maske ve güneş gözlüğü taktığını söylemişti. Harika Avcı'nın komşuları yıllardır kendileriyle konuşmadığını söyleyerek "Ona hala hayranız, ama hayatından endişeliyiz" demişti.

"YARDIMA İHTİYACI VAR"

Yeşilçam güzelinin apartmanında görev yapan Zafer adlı şahıs, Avcı'nın sadece bir kez kendisiyle 'günaydın'laştığını dile getirdi. Görevli ayrıca "Çöpünü alırım ama kapısını çalmaya çekinirim. Zaten çalsam da açmaz. Sürekli perdelerin arkasından bakar. Yardıma ihtiyacı olduğu açık. Evi çok kötü durumda. Ne gelen var ne giden." sözlerini de eklemişti.

EV SAHİBİNE SAKSI FIRALTTI!

Harika Avcı'nın ev sahibinin avukatı da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avcı'nın ev kirasının 2020 yılında 2200 TL olduğunu, bugünün kirasının ise 3500 Tl olduğunu söyleyen avukat, "Son aylarda ödemelerini de yapmıyor. Yıllarca anlayış gösterdik ama son olarak müvekkilime saksı fırlattı, bu nedenle adli süreç başlatıldı." Daha da çarpıcısı, bazı sanatçılar yardım etmek için şarkılarının telif hakkını talep etmiş! Bu kişiler "Kirasını ödeyelim ama Harika Avcı'yı ikna edin, şarkıların telif hakkını alın" demişti.

"DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Ünlü sanatçının nadiren de olsa görüştüğü tek komşusu Avcı'nın desteğe ihtİyacı olduğunu belirterek, "Bırakılan yardım kolilerini bile geri çeviriyor. 'Benim ihtiyacım yok, başkasına verin' diyor. Hala çok güzel, çok da gururlu." demişti.

EV SAHİBİ İLK KEZ KONUŞTU!

Harika Avcı'nın komşularının ardından ev sahibi bir televizyon rpogramına bağlanarak dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Ev sahibi, "Yaklaşık 5 yıldır kendisiyle iletişim kurmak, yardımcı olmak isteyen yakın çevresi ve sanatçı dostlarından hiç kimse yok. Hiç kimse de arayıp destek olmuyor.

"ŞARKILARININ TELİF HAKLARINI ALMAK İÇİN GELDİLER"

Harika Avcı vefat ettiğinde onun şarkılarının telif haklarını almak için gelenler bile oldu. Yani ziyaretine ayda yılda bir gelenler, şarkılarının telif haklarının peşindeler. Bana sanatçının telif haklarını almamı teklif edenler de oldu. Ben insanlık görevimi yapıyorum. Evimde ömür boyu oturabilir. Birçok sanatçı dostunun yapamadığını ben yapıyorum.

"SAĞLIK DURUMU İYİ DEĞİL"

Ben kendisini en son geçen sene gördüm, ondan sonra görmedim. Kendisinin çok ciddi sağlık problemleri var. Devletimiz acil yardım etmeli. Beni bile bazen tanıyor, bazen tanımıyor. Hiçbir komşusuyla da iletişimi yok zaten. İçine kapanık bir hanımefendi. Kimseyle görüşmüyor. Sağlık durumu iyi değil. Hiçbir sanatçı dostu yardımcı olmuyor, hepsi gündeme gelmek derdindeler." ifadeleriyle herkesi şoke etti.

"SAĞLIK DURUMUNDAN ENDİŞELENDİK"

Ev sahibi aynı zamanda kafasına saksı fırlatıldığı iddiasını da şu sözlerle açıklık getirdi: "Olayın gerçeği şöyle; komşular beni arayıp Harika Avcı'dan haber alamadıklarını, evinden hiçbir ses gelmediğini söylediler. Biz de sağlık durumundan endişelendik. Polisi çağırdık, kapıyı açtık. Sonra geldi, bize bağırdı. Olayın doğrusu budur. Ama kendisinin yardıma ihtiyacı var."

Harika Avcı'nın ilerleyen zamanlarda ise bir sevenlerine ve basın mensuplarına bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Öte yandan 'Harika Avcı' olarak tanılan ünlü şarkıcının özel hayatı ilmek ilmek araştırılırken, gerçek adının ne olduğu da geçen günlerde ortaya çıkmıştı.

Harika Avcı'nın isminin aslında Nermin Ocak olduğu öğrenildi.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin gerçek adları!

YALIN: HÜSEYİN YALIN

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

İBRAHİM TATLISES: İBRAHİM TATLI

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

SİBEL CAN: SİBEL CANGÜRE