Hastalıkla ve depresyonla mücadele ediyordu! Harika Avcı yıllar sonra müjdeli haberi duyurdu!

HASTANEYE KALDIRILDI!



'Ölümüm duyulacak' diyerek sevenlerini endişelendiren ve korkutan Harika Avcı'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Avcı'nın arkadaşının sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Aslında bu olay, "sessiz çığlık" gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50'de hastaneye kaldırıldı. (stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah'ım yardımcısı olsun inşallah."