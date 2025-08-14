Trend
Galeri
Trend Magazin
Hastalıkla ve depresyonla mücadele ediyordu! Harika Avcı yıllar sonra müjdeli haberi duyurdu!
Hastalıkla ve depresyonla mücadele ediyordu! Harika Avcı yıllar sonra müjdeli haberi duyurdu!
Uzun zamandır gözlerden ve kameralardan uzak duran Yeşilçam'ın sarışın güzeli Harika Avcı için birçok iddia ortaya atılmıştı. Hasta ve depresyonda olduğu ileri sürülen Avcı sonunda müjdeli haberi duyurdu. Yeşilçam güzelinin müziğe döneceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 10:23