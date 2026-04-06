Hastanaden taburcu olmuştu! Orhan Gencebay ödül törenine katıldı! Şarkıcıya eşinden uyarı: Maskeni tak!

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Orhan Gencebay, taburcu olduktan sonra bugün ilk kez bir ödül törenine katıldı. Ünlü şarkıcının eşi Sevim Emre, Gencebay'ı uyararak maske takmasını söylediği o anlar güne damga vurdu. İşte o anlar!

Giriş Tarihi: 06.04.2026 20:47 Güncelleme Tarihi: 06.04.2026 22:15
Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz haftalarda hastaneye başvurmuştu.

TEDBİR AMAÇLI YATIRILMIŞTI

Korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçı, tedbir amaçlı yatırılmıştı.

TEDAVİ TAMAMLANDI

Orhan Gencebay'ın tedavisi geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

EŞİYLE BİRLİKTE EVE GEÇTİ

Usta sanatçı, tekerlekli sandalye ile hastanenin önündeki aracına binerek eşi Sevim Emre ile birlikte evine gitmişti.

Usta sanatçı Orhan Gencebay tedavisinin ardından taburcu edildi

"DİMDİK AYAKTAYIM!"

Orhan Gencebay son olarak, torunu Efe Gencebay ile birlikte alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Gencebay, son dönemde sağlığı hakkındaki haberlere "Dimdik ayaktayım. Allah'a şükür iyiyim. Sahte haberlere aldırış etmeyin" diye cevap vermişti.

DOSTU USTA SANATÇININ SON HALİNİ PAYLAŞMIŞTI!

Öte yandan usta sanatçı Gencebay, taburcu olduktan sonra yakın dostu Teoman Mutlu ile yemek yedi. Gencebay'ın sağlıklı görüntüsü hayranlarını sevindirmişti.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN İLK KEZ ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Ünlü şarkıcı Gencebay, tedavisinin ardından bugün ilk kez bir ödül törenine katıldı.

Orhan Gencebay, ödül törenine yardımla geldi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "İyiym. Daha iyi olacağım. Allah'a çok şükür iyiyiz." dedi.

EŞİ YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü şarkıcıyı eşi Sevim Emre yalnız bırakmadı.

"MASKE TAK ORHAN!"

Gencebay'ın eşi, şarkıcıyı maske takması konusunda da uyarmayı ihmal etmedi.

SEVİM EMRE EŞİNİN ELİNDEN ÖDÜL ALDI

Sevim Emre, "Yılın Sembol Kadını" ödülünü eşi Orhan Gencebay'ın elinden aldı.

İşte diğer ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...

KIVANÇ TATLITUĞ

Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı.

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor.

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

LADY GAGA

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı.

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.