Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Türkücü Yavuz Bingöl, önceki akşam özel bir davete katıldı. Geçtiğimiz günlerde hastane odasından fotoğraf paylaşan türkücü, rahatsızlığıyla ilgili konuştu: 'Küçük bir yağ bezesi vardı, onu aldırdım ama bir iki saat kontrolde kaldım. Doktorum onu paylaşmış, o açıdan bir sıkıntı yok. Sağlığım gayet iyi.' Sağlık sorunuyla gündeme gelen ünlü türkücü geçtiğimiz günlerde de özel hayatıyla dikkat çekmişti. Yavuz Bingöl 2024 yılında Nilşah Ağaoğlu ile evlenerek mutluluğu bulmuştu. 6 yıllık beraberliğini evlilikle taçlandıran Bingöl, özel anıyla gündeme gelmişti. Yavuz Bingöl son olarak Instagram hesabından eşinin evlilik yıl dönümünü kutladı. 'VERDİĞİN MUTLULUK TARİF EDİLEMEZ' Düğünden bir karesini paylaşan Bingöl, 'Canım karım verdiğin mutluluk kelimelerle tarif edilemez yaşanır. 1. Yıldönümümüz bugün Allah bize güzel mutlu yıllar nasip etsin . Seni seviyorum.' notunu düştü. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in aşkı, hayranlarını her zaman büyüledi. Peki, ünlü oyuncu aradığı aşkı nasıl buldu? İşte setlerden Paris'e uzanan ve adeta bir film senaryosunu andıran tanışma hikayesi… Bu özel anları öğrenenler 'İşte gerçek aşk!' demekten kendini alamıyor! Başak Dizer, uzun yıllardır moda danışmanı ve stilist olarak çalışıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinde kostüm/stil danışmanı olarak görev almıştı. İkili de bu işbirlikleri sırasında tanıştı. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri... Başarılı oyuncu Pelin Güntay ile iş insanı Bedri Güntay 2014 yılında hayatlarını birleştirmişti. Bu evlilikten 2 erkek çocuğu olan ünlü çift, sık sık uyumları ve mutluluklarıyla gündeme geliyor. Ünlü çift yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor. Bir dönem Barcelona, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli kaleci, Rüştü Reçber, 1997'de Işıl Reçber ile evlenmişti. Çiftin, Tuana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu dünyaya gelmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber ile geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 28. yılını kutlamıştı. Reçber'in 'Bir ruh, iki kalp… Bu sadece bir aşk hikayesi değil, ömrümüzün hikayesi… Daha çocuktuk… 28 yıl sonra hâlâ el eleyiz.' notunu düştüğü romantik paylaşım, takdir toplamıştı. İRFAN CAN KAHVECİ- GÖZDE KAHVECİ İRFAN CAN KAHVECİ- GÖZDE KAHVECİ OZAN TUFAN- ROJİN TUFAN OZAN TUFAN- ROJİN TUFAN CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ BEREN SAAT- KENAN DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU İPEK FİLİZ YAZICI- UFUK BEYDEMİR TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ