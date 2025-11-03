Trend Galeri Trend Magazin Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Son günlerde hastane odasından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini endişelendiren ünlü türkücü Yavuz Bingöl sessizliğini bozdu. Bingöl, sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuşarak neyi olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 08:04
Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Türkücü Yavuz Bingöl, önceki akşam özel bir davete katıldı.

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Geçtiğimiz günlerde hastane odasından fotoğraf paylaşan türkücü, rahatsızlığıyla ilgili konuştu:

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

"Küçük bir yağ bezesi vardı, onu aldırdım ama bir iki saat kontrolde kaldım. Doktorum onu paylaşmış, o açıdan bir sıkıntı yok. Sağlığım gayet iyi."

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Sağlık sorunuyla gündeme gelen ünlü türkücü geçtiğimiz günlerde de özel hayatıyla dikkat çekmişti.

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Yavuz Bingöl 2024 yılında Nilşah Ağaoğlu ile evlenerek mutluluğu bulmuştu.

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

6 yıllık beraberliğini evlilikle taçlandıran Bingöl, özel anıyla gündeme gelmişti.

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Yavuz Bingöl son olarak Instagram hesabından eşinin evlilik yıl dönümünü kutladı.

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

"VERDİĞİN MUTLULUK TARİF EDİLEMEZ"

Düğünden bir karesini paylaşan Bingöl, "Canım karım verdiğin mutluluk kelimelerle tarif edilemez yaşanır. 1. Yıldönümümüz bugün Allah bize güzel mutlu yıllar nasip etsin . Seni seviyorum." notunu düştü.

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in aşkı, hayranlarını her zaman büyüledi. Peki, ünlü oyuncu aradığı aşkı nasıl buldu? İşte setlerden Paris'e uzanan ve adeta bir film senaryosunu andıran tanışma hikayesi… Bu özel anları öğrenenler "İşte gerçek aşk!" demekten kendini alamıyor!

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Başak Dizer, uzun yıllardır moda danışmanı ve stilist olarak çalışıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı "Aşk-ı Memnu" dizisinde kostüm/stil danışmanı olarak görev almıştı. İkili de bu işbirlikleri sırasında tanıştı.

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri...

Başarılı oyuncu Pelin Güntay ile iş insanı Bedri Güntay 2014 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Bu evlilikten 2 erkek çocuğu olan ünlü çift, sık sık uyumları ve mutluluklarıyla gündeme geliyor.

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Ünlü çift yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor.

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Bir dönem Barcelona, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli kaleci, Rüştü Reçber, 1997'de Işıl Reçber ile evlenmişti.

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Çiftin, Tuana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber ile geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 28. yılını kutlamıştı.

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

Reçber'in "Bir ruh, iki kalp… Bu sadece bir aşk hikayesi değil, ömrümüzün hikayesi… Daha çocuktuk… 28 yıl sonra hâlâ el eleyiz." notunu düştüğü romantik paylaşım, takdir toplamıştı.

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

İRFAN CAN KAHVECİ- GÖZDE KAHVECİ

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

İRFAN CAN KAHVECİ- GÖZDE KAHVECİ

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

OZAN TUFAN- ROJİN TUFAN

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

OZAN TUFAN- ROJİN TUFAN

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Hastane odasında görüntüsü çıkmıştı! Yavuz Bingöl neyi olduğunu açıkladı...

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK