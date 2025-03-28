Trend Galeri Trend Magazin Hastane ziyareti gizlenemedi! Kral III. Charles’la ilgili beklenmedik gelişme: "Kanser teşhisi almıştı şimdi de..."

Hastane ziyareti gizlenemedi! Kral III. Charles’la ilgili beklenmedik gelişme: "Kanser teşhisi almıştı şimdi de..."

Kral III. Charles, kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı! Buckingham Sarayı, Kral'ın sağlık durumuyla ilgili endişe yaratan bu gelişmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kral'ın sağlık durumu ile ilgili asıl gerçekler ve bu beklenmedik olayın arkasındaki detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.03.2025 13:45 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 13:46
Hastane ziyareti gizlenemedi! Kral III. Charles’la ilgili beklenmedik gelişme: Kanser teşhisi almıştı şimdi de...

Kraliyet Sarayı, Kral III. Charles'ın, kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle Perşembe günü kısa bir süreliğine hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Saray, Kral'ın Clarence House'a döndüğünü ve burada devlet işleri üzerinde çalışmaya ve çalışma odasında telefon görüşmeleri yapmaya devam ettiğini belirtti.

Hastane ziyareti gizlenemedi! Kral III. Charles’la ilgili beklenmedik gelişme: Kanser teşhisi almıştı şimdi de...

Kral, Perşembe günü Birmingham'a yapmayı planladığı bir ziyaretini, sağlık tavsiyesi üzerine iptal etti. 76 yaşındaki Kral, şehirde dört etkinlik için yoğun bir program planlamıştı. Saray, Kral'ın kanser teşhisini Şubat 2024'te duyurmuştu.

Buckingham Sarayı sözcüsü, Perşembe günü üç büyükelçiyle yapılması planlanan toplantıların da ertelendiğini belirtti.

Hastane ziyareti gizlenemedi! Kral III. Charles’la ilgili beklenmedik gelişme: Kanser teşhisi almıştı şimdi de...

Saray açıklamasında, "Yarın Birmingham'da dört halka açık etkinlik yapmayı planlıyordu ve bu fırsatı kaçırmaktan büyük üzüntü duyuyor. Etkinliklerin ilerleyen zamanlarda yeniden düzenlenebileceğini umuyor ve bu ziyareti mümkün kılmak için yoğun bir şekilde çalışan herkesten özür diliyor," dedi.

Hastane ziyareti gizlenemedi! Kral III. Charles’la ilgili beklenmedik gelişme: Kanser teşhisi almıştı şimdi de...

Bir saray kaynağı, bu durumu "küçük bir engel" olarak tanımlayarak, Kral'ın sağlık durumunun doğru yönde ilerlediğine dair iyimser bir mesaj verdi. Saray, Kral'ın yan etkilerine dair daha fazla bilgi paylaşmadı.

Hastane ziyareti gizlenemedi! Kral III. Charles’la ilgili beklenmedik gelişme: Kanser teşhisi almıştı şimdi de...

Kraliçe Camilla, Perşembe günü Londra'nın kuzeyindeki Wembley'de düzenlenen bir resepsiyona katıldı ve Kral'ın hastanede kaldığı kısa süre boyunca ona eşlik etmedi.