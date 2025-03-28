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Hastane ziyareti gizlenemedi! Kral III. Charles’la ilgili beklenmedik gelişme: "Kanser teşhisi almıştı şimdi de..."
Hastane ziyareti gizlenemedi! Kral III. Charles’la ilgili beklenmedik gelişme: "Kanser teşhisi almıştı şimdi de..."
Kral III. Charles, kanser tedavisinin yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı! Buckingham Sarayı, Kral'ın sağlık durumuyla ilgili endişe yaratan bu gelişmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kral'ın sağlık durumu ile ilgili asıl gerçekler ve bu beklenmedik olayın arkasındaki detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 28.03.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 13:46