Hastane ziyareti gizlenemedi! Kral III. Charles’la ilgili beklenmedik gelişme: "Kanser teşhisi almıştı şimdi de..."

Kral, Perşembe günü Birmingham'a yapmayı planladığı bir ziyaretini, sağlık tavsiyesi üzerine iptal etti. 76 yaşındaki Kral, şehirde dört etkinlik için yoğun bir program planlamıştı. Saray, Kral'ın kanser teşhisini Şubat 2024'te duyurmuştu.

Buckingham Sarayı sözcüsü, Perşembe günü üç büyükelçiyle yapılması planlanan toplantıların da ertelendiğini belirtti.