Trend Galeri Trend Magazin Hayal Köseoğlu babası Yiğit Köseoğlu’nu son yolculuğuna uğurladı! Tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu!

'Aşk-ı Memnu' ve 'İstanbullu Gelin' gibi pek çok projede yer alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz gün babası Yiğit Köseoğlu'nun vefatıyla sarsıldı. Hayal Köseoğlu, bugün babasına son kez veda etti. Bu cenaze töreni sırasında gözyaşları sel oldu.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 18:59 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 18:59
Aşk'ı Memnu ve İstanbullu Gelin gibi pek çok dizide rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu geçtiğimiz gün acı haberle sarsıldı.

Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

BABASINI KAYBETTİ!
Ünlü oyuncu, "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlunu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler " dedi.

BABASINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Ünlü oyuncu bugün babasına son kez veda etti.

AİLESİ VE YAKIN ARKADAŞLARI DA YALNIZ BIRAKMADI

Babasını son yolculuğuna uğurlayan Hayal Köseoğlu'nu ailesi ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

ÜNLÜ İSİMLER DE KATILDI

Sinem Ünsal, Ersoy Nezir Çınarlı, Hazal Türesan gibi ünlü isimler de Hayal Köseoğlu'nu bu zor gününde yalnız bırakmayarak cenaze törenine katıldı.

TABUTA SARILARAK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenaze töreni sırasında Hayal Köseoğlu, tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Tören sonrası ünlü oyuncu taziyeleri kabul etti.