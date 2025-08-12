Trend Galeri Trend Magazin Hayal Köseoğlu babası Yiğit Köseoğlu’nu son yolculuğuna uğurladı! Tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu!

'Aşk-ı Memnu' ve 'İstanbullu Gelin' gibi pek çok projede yer alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz gün babası Yiğit Köseoğlu'nun vefatıyla sarsıldı. Hayal Köseoğlu, bugün babasına son kez veda etti. Bu cenaze töreni sırasında gözyaşları sel oldu.