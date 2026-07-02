Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Kırılma noktası ise dükkânına gelen varlıklı bir müşterinin sıra dışı isteğiyle yaşandı. Düğünü için farklı ve dikkat çekici bir elbise isteyen müşteri, "Bana öyle bir elbise yap ki, kobra yılanının ağzından çıkıyormuş gibi olayım, herkes beni konuşsun" diyerek özel bir tasarım talep etti.