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Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat'ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Roman müziğinin renkli ismi Kobra Murat, bugünkü ışıltılı hayatına ulaşmadan önce küçük bir terzi dükkanında iğne iplikle geçimini sağlıyordu. Ancak sıradan bir gün, dükkanına gelen özel bir müşterinin sıra dışı isteği onun hayatının yönünü tamamen değiştirdi...

Giriş Tarihi: 02.07.2026 07:23 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 07:27
Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Bugün renkli tarzı ve enerjik tavırlarıyla magazin dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kobra Murat'ın şöhrete uzanan yolculuğu kolay başlamadı.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Şimdilerde şatafatlı yaşamıyla dikkat çeken ünlü ismin hikayesi, aslında küçük bir terzi dükkanında, dikiş makinesinin başında şekillendi.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Çocuk yaşlardan itibaren resme olan ilgisiyle öne çıkan Murat Divandiler'in en büyük hayali modacı olmaktı. Ancak imkanlarının kısıtlı olduğu o yıllarda hayallerine ulaşmak için en alttan başladı.

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Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Açtığı küçük dükkanda uzun süre kıyafet tamiri yaparak, fermuar değiştirerek ve yama işleriyle geçimini sağladı.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Zamanla tasarım yönünü ortaya koyan ilk işlerinden biri, mahalleden bir müşterinin isteği üzerine hazırladığı namaz elbisesi oldu. Alışılmışın dışında detaylar taşıyan bu çalışma, onun farklı tarzının ilk işaretlerinden biri olarak öne çıktı.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Roman kültürünün renkli ve gösterişli estetiğini yansıtan bu tasarımlar, Kobra Murat'ın ileride benimseyeceği stilin de habercisiydi.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Kırılma noktası ise dükkânına gelen varlıklı bir müşterinin sıra dışı isteğiyle yaşandı. Düğünü için farklı ve dikkat çekici bir elbise isteyen müşteri, "Bana öyle bir elbise yap ki, kobra yılanının ağzından çıkıyormuş gibi olayım, herkes beni konuşsun" diyerek özel bir tasarım talep etti.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Bu isteği başarıyla hazırlayan Murat, ortaya çıkan "kobralı elbise" ile kısa sürede dikkat çekti. Bu tasarımın ardından çevresinde daha fazla tanınmaya başlayan Murat, kartvizit dağıtarak ve çalışmalarını duyurarak adını daha geniş kitlelere ulaştırdı. Zamanla "Kobra Murat" lakabıyla anılmaya başladı.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Terzi dükkanında başlayan bu yolculuk, ilerleyen yıllarda televizyon programlarına ve sahnelere uzandı.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Roman kültürünün estetik anlayışını hem tasarımlarına hem de yaşam tarzına yansıtan Kobra Murat, bugün kendi çizgisini oluşturmuş renkli bir isim olarak tanınıyor.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

MERYEM UZERLİ'NİN KARİYER PLANI DA HERKESİ ŞAŞIRTACAK CİNSTEN...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, ilk oyunculuk deneyimiyle adeta yıldızlar arasına adını yazdırdı.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Güzelliği, doğal tavırları ve enerjisiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Alman asıllı oyuncu, aradan yıllar geçmesine rağmen hala ekranların en sevilen isimlerinden biri olmayı başarıyor.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ!

Magazin gündeminden çoğu zaman uzak kalan Meryem Uzerli, yıllar sonra yaptığı 'Muhteşem Yüzyıl' itirafıyla dikkat çekti.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu Meryem Uzerli, kariyerinin en çok konuşulan anlarından birine esprili bir dille açıkladı.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

"ATA BİNİYORUM DİYE YALAN SÖYLEDİM"

Ünlü oyuncu, bir dönem rol aldığı dizinin hazırlık sürecinde yaşadığı "ata binme" krizini ilk kez bu kadar açık anlattı. Rol öncesi yapılan görüşmelerde kendisine ata binip binemediğinin sorulduğunu belirten Uzerli, o an refleksle verdiği cevabın başına iş açtığını söyledi. Oyuncu, yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

"TAM BİR FELAKETTİ"

"Bana sordular 'Ata binebiliyor musun?' diye… Ben de tabii ki 'Evet' dedim. Sonra o sahnelerin çekimine geldik. Hürrem son derece profesyonel şekilde ata biniyor ama ben hiç profesyonel değildim. Tam bir felaketti."

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Sette ortaya çıkan durumun ardından konunun yeniden gündeme geldiğini belirten Uzerli, bu kez durumu mizahla kurtarmaya çalıştığını da itiraf etti. Oyuncu, o anları şöyle anlattı: "'Sen ata biniyorum demiştin' dediler. Ben de 'Galiba bir yanlış anlaşılma oldu' diye cevap verdim."

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

"HÜRREM'İ DEĞİŞTİREMEZLERDİ"

Dizinin o aşamada artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini vurgulayan ünlü oyuncu, yapımın ilerleyen sürecine dikkat çekti. Uzerli, yaşananlara rağmen projeye devam edildiğini şu sözlerle ifade etti: "Artık dizide bayağı ilerlemiştik. Hürrem'i değiştiremezlerdi."

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

PEKİ UZERLİ'NİN ÜNLÜ OLMA YOLCULUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Bugün Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Uzerli'nin nasıl keşfedildiği merak konusu olmaya devam ediyor.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Usta oyuncu Hülya Duyar, katıldığı bir televizyon programında Meryem Uzerli'yi nasıl keşfettiğini ilk kez anlattı…

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

"İLK GÖRDÜĞÜMDE 'NE KADAR GÜZEL KIZ' DEDİM"

Duyar ilk olarak Uzerli'nin güzelliğinden ne kadar etkilendiğini söyleyerek, "Ben Meryem'i 17 yaşında tanıyordum ve ilk tanıdığımda o kadar güzeldi ki diyordum 'bu ne kadar güzel kız ya'" ifadelerini kullandı.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Hemen ardından Duyar ünlü oyuncun nasıl 'Hürrem' rolüne seçildiğini açıkladı: Meral (Okay) abla bana dedi ki bana bir yabancı Hürrem'i bul dedi. Benim de aklıma Meryem geldi ve Meryem'i seçtiler." Böylece Meryem Uzerli, şöhret kapılarını birer birer aralamış oldu...

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

PEKİ GONCA VUSLATERİ'NİN OYUNCULUK DÜNYASINA NASIL ADIM ATTIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkiye'nin başarılı oyuncularından olan Gonca Vuslateri, hem yeteneği hem de sempatik kişiliğiyle ekranların ve tiyatro sahnelerinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, kendi keşfedilme hikayesini verdiği röportajda paylaştı.

Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat’ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...

Vuslateri, ünlü olmadan önce Bodrum'da meşrubat satarak geçimini sağlıyormuş. Bir gün yine Bodrum sokaklarında meşrubat tepsisiyle dolaşırken, karşısına ünlü oyuncu Selçuk Yöntem çıkmış. Yöntem'in "Oyuncu musun?" sorusuyla başlayan sohbet, ikiliyi kısa sürede sıkı dost yapmış.