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Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat'ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...
Hayalini ilmek ilmek ördü, bir sipariş hayatını değiştirdi! Kobra Murat'ın bilinmeyen yükseliş hikayesine bakın...
Roman müziğinin renkli ismi Kobra Murat, bugünkü ışıltılı hayatına ulaşmadan önce küçük bir terzi dükkanında iğne iplikle geçimini sağlıyordu. Ancak sıradan bir gün, dükkanına gelen özel bir müşterinin sıra dışı isteği onun hayatının yönünü tamamen değiştirdi...
Giriş Tarihi: 02.07.2026 07:23
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 07:27