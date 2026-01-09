Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

Sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yayımlayan Soyman, ''Merhaba, ben Safiye Soyman. 'Faik Bey öldü mü, rahatsızlandı mı?' diye bazı haberler çıktı. Ufak bir anjiyo oldu; durumu gayet iyi, hatta süper. Evet, bugün hastaneden çıkacak. Gayet iyiyiz, konserlerimiz devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yoktur, bunu haber vermek istedim. Merak etmeyin; her şey yolunda. Sevgiler, selamlar... Çok teşekkür ederiz, basın mensupları da epey sormuşlar. Hiçbir sıkıntı yok, gayet iyiyiz. Teşekkür ederim, sağ olun.'' ifadelerini kullandı.