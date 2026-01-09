Trend Galeri Trend Magazin Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

Şarkıcı Safiye Soyman, uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün anjiyo geçirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyman, Öztürk'ün sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 09.01.2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 09:32
Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk hakkında çıkan haberlerin ardından açıklamada bulundu. 64 yaşındaki sanatçı, Öztürk'ün anjiyo geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

Sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yayımlayan Soyman, ''Merhaba, ben Safiye Soyman. 'Faik Bey öldü mü, rahatsızlandı mı?' diye bazı haberler çıktı. Ufak bir anjiyo oldu; durumu gayet iyi, hatta süper. Evet, bugün hastaneden çıkacak. Gayet iyiyiz, konserlerimiz devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yoktur, bunu haber vermek istedim. Merak etmeyin; her şey yolunda. Sevgiler, selamlar... Çok teşekkür ederiz, basın mensupları da epey sormuşlar. Hiçbir sıkıntı yok, gayet iyiyiz. Teşekkür ederim, sağ olun.'' ifadelerini kullandı.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

Öte yandan Safiye Soyman geçtiğimiz yıl hayatının en büyük acısını yaşamıştı.

Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybetti.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, oğlunu gözyaşlarıyla toprağa vermişti.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI VERMESİN"

Safiye Soyman gazetecilere, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti" diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

OĞLU HAKKINDA KONUŞTU

Öte yandan bir YouTube programına katılan Safiye Soyman oğlu Harun hakkında konuşurken duygu dolu anlar yaşadı.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

"HER GÜN ÖLÜYORUM"

Soyman gözyaşları içinde, "Ben her gün ölüyorum. Annemi babamı kaybettim ama evlat başkaymış. Ağlayan kadına iş vermezler diye hep içime attım." ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının sözleri duyanların yüreklerini dağladı.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

Geçen aylarda da Bodruma'a giden Safiye Soyman oğlu Harun'un mezarını ziyaret etti. Soyman'ı Faik Öztürk de yalnız bırakmadı.

Safiye Soyman, oğlu Harun'un mezarını ziyaret etti | Video

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

"HARUN'SUZ İLK KURBAN BAYRAMI"

Bir video paylaşan Soyman, "Harun'suz ilk kurban bayramı😢 Bayramınız kutlu olsun Bodrum'dan. Harun'cuğum öldüğünden beri kedimizle hiç ayrılmayan kedimizle harun koydum onun adını zaten" notunu düştü.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

İşte evlat acısı yaşayan ve hayatlarının en zor sınavını veren diğer ünlü isimler...

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

CİHAT TAMER

Türk tiyatro ve sinemasının 81 yaşındaki usta ismi Cihat Tamer 57 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

Kanser tedavisi gören Atilla Tamer'in uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

HÜLYA YİĞİTALP

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey'in kaybıyla yıkılmıştı.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

DEMET AKALIN

Okan Kurt ile 2012 yılında evlenen ünlü şarkıcı Demet Akalın, aynı acıyı 2 kez yaşamıştı. İlk olarak evlendikten kısa süre sonra hamile olduğu haberini alan güzel isim, birkaç hafta sonra çocuğunun düştüğü haberiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İkinci çocuğuna beş haftalık hamileyken şiddetli bir kanama geçiren Demet Akalın, tekrardan bebeğini kaybetti.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

SEDA SAYAN

3 haftalık hamileyken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seda Sayan, ağır bir kanama geçirerek bebeğini kaybetmişti. Sayan bu acı kaybından sonra uzun süre kimseyle görüşmemişti.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

ENGİN YÜKSEL

Oyuncu Engin Yüksel'de 28 aylık oğlunu kaybetmişti.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oğlu Çınar Aziz'in yaşamını yitirmişti.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

MAZHAR ALANSON

MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata veda etmişti.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

EŞREF KOLÇAK

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından olan Eşref Kolçak, sanatçı oğlu Harun Kolçak'ı prostat kanseri nedeniyle kaybetmişti.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

EBRU ŞALLI

Manken Ebru Şallı'nın oğlu Pars, henüz 10 yaşındayken 2 yıldır savaştığı lenfoma kanserine yenik düşerek 2020 yılında hayatını kaybetmişti.

Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!

SEREN SERENGİL

Seren Serengil, hamileliğinin son dönemini Rodos'ta geçirirken doğuma bir hafta kala fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Serengil'in yapılan müdahalesinde, ölen bebeğini iki gün içinde taşıdığı anlaşılmıştı.