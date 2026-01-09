Trend
Galeri
Trend Magazin
Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!
Hayat arkadaşı ameliyat masasına yattı! Safiye Soyman’dan Faik Öztürk’ün sağlık durumuna dair açıklama!
Şarkıcı Safiye Soyman, uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün anjiyo geçirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyman, Öztürk'ün sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 09.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 09:32