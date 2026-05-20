Hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı! Usta oyuncu Kadir İnanır isyan etti: “Beni çıkarın buradan”

Zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunun son durumunu açıklarken, İnanır'ın hastane odasındaki isyanını paylaştı.

Giriş Tarihi: 20.05.2026 08:46 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 08:51
Türk sinemasında canlandırdığı güçlü karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde ani bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine sevk edilmişti.

Uzun süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden ve hayranlarının yakından takip ettiği 77 yaşındaki sanatçıya yapılan ilk tetkiklerin ardından zatürre (pnomöni) teşhisi konulmuştu.

İnanır'ın doktoru Prof. Dr. Reha Baran'ın önerisi üzerine, usta oyuncunun tedavi sürecinin daha yakından ve titizlikle yürütülmesi amacıyla yoğun bakım klinik takibine alındığı bildirmişti. Sanatçının genel durumunun kontrol altında tutulması için bu kararın hayati önem taşıdığı belirtilmişti.

"DAHA İYİ"

Hastanede tedavisi devam eden Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır'ın hakkındaki sağlık gelişmeleri yakından takip edilirken son olarak usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural açıklama yaptı. Hürriyet'te yer alan habere göre, tedavinin iyi gittiğini söyleyen Kural, "Zorlu bir süreç geçirdiği için bu enfeksiyonu atlatması kolay olmuyor tabii ki. Her gün yapılan tetkikler, bir gün önceye göre daha iyi." ifadelerini kullandı.

"BENİ BURADAN ÇIKARIN"

Günde 2-3 kez İnanır'ın yanına gittiğini söyleyen Kural, aynı zamanda şunları aktardı: "'Beni buradan çıkarın' diyor. Kadir böyle ortamları çok sevmiyor. Ancak tedavisi güzel ilerliyor. Doktorlar bir süre daha gözlerinin önünde, her dakika takibi olabilsin diye yoğun bakımda tutacak. İnşallah yakında normal odaya çıkar ve bayramda evde oluruz."

YEĞENİ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"VAHİM BİR DURUM YOK"

"Dün yanındaydım. Durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi biraz zayıfladığı için soğuk algınlık zatürreye döndü. Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda. Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz da."

HAYAT ARKADAŞI JÜLİDE KURAL'DAN AÇIKLAMA: "EN BÜYÜK DÜŞMANI SİGARA"

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ve kritik süreç hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural ilk bilgileri paylaşmıştı. İnanır'ın akciğerlerinde üşütmeye bağlı bir enfeksiyon geliştiğini belirten Kural, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün çok daha iyi. Doktorları, 'İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar' diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır."

15 Mayıs 2026, Cuma günü,hastanemizde tedavi altına alınan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen, şu açıklamayı yapmıştı:

"Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir.

"İYİLEŞME GÖZLENMİŞTİR"

Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir."

KRONİK RAHATSIZLIKLARI DEVAM EDİYORDU

Usta sanatçı, 24 Mart 2024 tarihinde de beyin damarına pıhtı atması sonucu acil olarak hastaneye kaldırılmış, aylar süren yoğun bakım ve klinik tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti.

Geçirdiği bu ciddi rahatsızlığın ardından fizik tedavi süreci devam eden İnanır'ın, son gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle bir süre daha müşahede altında tutulacağı öğrenilmişti.

Yeşilçam'ın efsanelerinden olan 77 yaşındaki usta oyuncu usta oyuncu Kadir İnanır, üçüncü kez beynine pıhtı atması sonucunda inme geçirmişti.

Sevenlerinin merak ettiği Kadir İnanır, uzun bir süredir gözlerden uzaktı.

"GÖZLERİNİN İÇİ GÜLDÜ"

Usta sanatçı Kadir İnanır'ı ziyaret eden son isim yakın dostu Coşkun Sabah oldu. Sabah o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Türkiye'ye mal olmuş ülkenin değeri olmuş çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu, gözlerinin içi güldü. Ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim. Acil şifalar dileklerimle." notunu düştü.

YEŞİLÇAM USTASINDAN MÜJDE GELMİŞTİ!

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın uzun süredir devam eden tedavi sürecinde moralleri yükselten bir gelişme yaşanmıştı. Geçirdiği rahatsızlık sonrası fizik tedavi süreci devam eden Yeşilçam'ın efsane ismi, geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla bir akşam yemeğinde buluşmuştu.

Tedavi sürecinin başından bu yana genellikle tekerlekli sandalyede görüntülenen sanatçı, bu kez ezber bozdu. Desteksiz bir şekilde ayakta durabildiği görülen usta aktörün keyifli halleri dikkat çekerken, iyileşme sürecindeki başarısını "Fizik tedavim çok iyi gidiyor. Şu anda ayakta durabilmem onlar sayesinde" sözleriyle ifade etmişti.

Efsane oyuncunun bu karesi ve açıklamaları, aylardır disiplinle sürdürdüğü tedavi mücadelesinde geldiği umut verici noktayı da gözler önüne sermiş oldu.

"NE İYİ ETTİNİZ DE GELDİNİZ"

Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde de dostlarıyla moral yemeği yemişti. Duygusal anlar yaşayan usta oyuncu, "Hepinize beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun, var olun" diyerek teşekkür etmişti.

Öte yandan pek çok filmde rol almış ve hafızalara kazınan performanslarıyla Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğeni de aslında ünlü bir şarkıcıymış.

Meğer usta oyuncunun yeğeni Soner Arıca'dan başkası değilmiş. Ünlü ismin bir diğer yeğeni de aslında tanıdığımız bir oyuncuymuş.

Usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda yeğeni ile buluşmuştu. İki ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Kadir İnanır'ın diğer yeğeni de ünlü oyuncu Levent İnanır'mış.

Anı ölümsüzleştiren dayı - yeğen, sosyal medyada hayranlarını yıllar öncesine götürmeyi de ihmal etmemişti. Dayısı Kadir İnanır ile yıllar önce henüz küçük bir çocukken çektirdiği fotoğrafı da paylaşan Levent İnanır, "1974 - 2024... Yarım asır sonra yine sağlıklı ve keyifliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN O PAYLAŞIM...

