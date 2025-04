Trend Galeri Trend Magazin Hayat Bağları’nın dikkat çeken çocuk oyuncusuydu! Can Kıran’ın şaşırtan son hali!

2000'li yıllara damga vuran 'Hayat Bağları' dizisinde 'Murat' karakterine hayat veren çocuk oyuncu Can Kıran, o yıllarda ilgi toplamıştı. Şimdilerde kocaman bir delikanlı olan Can Kıran'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte oyunculuk kariyerine devam eden aktör Can Kıran'ın son hali!