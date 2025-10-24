Trend Galeri Trend Magazin Hayat Bağları’nın dikkat çeken oyuncusu Can Kıran’ın son hali şaşırttı!

2000'li yıllara damga vuran dizi 'Hayat Bağları'nda 'Murat' karakterini canlandıran çocuk oyuncu Can Kıran büyüdü. Can Kıran'ın son halini görenler hayrete düştü. İşte ünlü oyuncunun son hali!

Giriş Tarihi: 24.10.2025 19:00
'Hayat Bağlarıı' dizisi, 2000'li yılların başında ekranlara geldi ve dizi herkes tarafından beğenilmişti.

ÇOCUK OYUNCU BÜYÜDÜ

O dizide 'Murat' karakterini canlandıran çocuk oyuncu Can Kıran, şimdilerde büyüdü.

SEVİMLİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Can Kıran o dizide canlandırdığı karakter ve sevimli tavırlarıyla ilgi toplamıştı.

İLK KEZ O DİZİDE OYNADI

Can Kıran, 2000 yılında 'Hayat Bağları' dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Bu dizinin ardından 'Deli Yürek', 'Haziran Gecesi', 'Güzel Köylü', 'Hanım Köylü' ve 'Kalk Gidelim' isimli dizilerde rol aldı.

Özellikle 'Kalk Gidelim' dizisindeki Samim Dal karakteriyle tanındı.

SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

Şimdilerde kocaman bir delikanlı olan Can Kıran'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

İşte oyunculuk kariyerine devam eden aktör Can Kıran'ın son hali!

İşte oyunculuk kariyerine devam eden aktör Can Kıran'ın son hali!

İşte oyunculuk kariyerine devam eden aktör Can Kıran'ın son hali!

İŞTE DİĞER ÇOCUK ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ

Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde rol alan o sevimli minik çocuk büyüdü, şimdi 30'lu yaşlarında...

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı 1990'lı yıllara damga vurmuştu. En az şarkı kadar klip de dinleyenlerin hafızalarından hiç silinmedi. Özellikle klipteki şapkalı küçük çocuk...

Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Batuhan Aydar, yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor.

Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk, şimdilerde 34 yaşında.

Daha küçük bir çocukken Barış Manço'nun sunduğu "7'den 77'ye" adlı programına çıktı. 1994 yılında Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" adlı şarkısının klibinde ve "Aşk Perisi" klibinde oynadı.

Henüz 1 yaşındayken ACE Reklam filminde rol almıştır. Batuhan Aydar, yıllar sonra biraraya geldiği Demet Sağıroğlu'nun Açık Çay şarkısının klibinde de yer almıştı.

1997 yılında baş rollerinde Evrim Solmaz'ın oynadığı "İlişkiler" adlı dizide rol aldı. 1999 yılı Ayşecik dizisi ile 1999 yılında baş rollerinde Seda Sayan ve Güven Kıraç'ın oynadığı "Evimiz Olacak mı?" adlı dizide boy gösterdi.

2013 yılında "Ötesiz İnsanlar" dizisinde başrolü üstlenerek Teğmen Deniz rolünü canlandırdı. Aydar son olarak atv ekranlarının sevilen Kuruluş Osman dizisinde rol aldı.

BATUHAN AYDAR KİMDİR?

Batuhan Aydar, 9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Adana'lıdır. İlkokulu Turhan Mediha Tansel İlköğretim Okulunda okumuştur. Ortaokulu İstanbul – Maltepe – Adnan Kahveci Ortaokulunda tamamladı. Liseye ise Suadiye Hacı Mustafa Tarman Lisesi'nde devam edip mezun olmuştur.

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.

ERİMŞAH BORA

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın son hali...

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Erimşah Bora sosyal medyada da aktif değil.

Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra Oyun Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans yapan Erimşah Bora eğitmenlik de yapıyor.