Hayat Bağları’nın sevilen çocuk oyuncusuydu! Can Kıran’ın son halini görenler tanıyamadı!

2000'li yıllarda ekranlara gelen 'Hayat Bağları' dizisi, birçok kişi tarafından beğenilmişti. O ÇOCUK OYUNCU BÜYÜDÜ 'Hayat Bağları'nda 'Murat' karakterine hayat veren çocuk oyuncu Can Kıran, şimdilerde büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu. SEVİMLİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ Can Kıran o dizide canlandırdığı karakter ve sevimli tavırlarıyla ilgi toplamıştı. İLK KEZ O DİZİDE OYNADI Can Kıran, 2000 yılında 'Hayat Bağları' dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI Bu dizinin ardından 'Deli Yürek', 'Haziran Gecesi', 'Güzel Köylü', 'Hanım Köylü' ve 'Kalk Gidelim' isimli dizilerde rol aldı. Özellikle 'Kalk Gidelim' dizisindeki Samim Dal karakteriyle tanındı. SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI Şimdilerde kocaman bir delikanlı olan Can Kıran'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte oyunculuk kariyerine devam eden aktör Can Kıran'ın son hali! İşte oyunculuk kariyerine devam eden aktör Can Kıran'ın son hali! İşte oyunculuk kariyerine devam eden aktör Can Kıran'ın son hali! İŞTE DİĞER ÇOCUK ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun 'Arnavut Kaldırımı' ve 'Aşk Perisi' kliplerinde rol alan o sevimli minik çocuk büyüdü, şimdi 30'lu yaşlarında... Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı 1990'lı yıllara damga vurmuştu. En az şarkı kadar klip de dinleyenlerin hafızalarından hiç silinmedi. Özellikle klipteki şapkalı küçük çocuk... Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Batuhan Aydar, yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor. Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk, şimdilerde 34 yaşında. Daha küçük bir çocukken Barış Manço'nun sunduğu '7'den 77'ye' adlı programına çıktı. 1994 yılında Demet Sağıroğlu'nun 'Arnavut Kaldırımı' adlı şarkısının klibinde ve 'Aşk Perisi' klibinde oynadı. Henüz 1 yaşındayken ACE Reklam filminde rol almıştır. Batuhan Aydar, yıllar sonra biraraya geldiği Demet Sağıroğlu'nun Açık Çay şarkısının klibinde de yer almıştı. 1997 yılında baş rollerinde Evrim Solmaz'ın oynadığı 'İlişkiler' adlı dizide rol aldı. 1999 yılı Ayşecik dizisi ile 1999 yılında baş rollerinde Seda Sayan ve Güven Kıraç'ın oynadığı 'Evimiz Olacak mı?' adlı dizide boy gösterdi. 2013 yılında 'Ötesiz İnsanlar' dizisinde başrolü üstlenerek Teğmen Deniz rolünü canlandırdı. Aydar son olarak atv ekranlarının sevilen Kuruluş Osman dizisinde rol aldı. BATUHAN AYDAR KİMDİR? Batuhan Aydar, 9 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Adana'lıdır. İlkokulu Turhan Mediha Tansel İlköğretim Okulunda okumuştur. Ortaokulu İstanbul – Maltepe – Adnan Kahveci Ortaokulunda tamamladı. Liseye ise Suadiye Hacı Mustafa Tarman Lisesi'nde devam edip mezun olmuştur. Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor. ERİMŞAH BORA Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı. Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı. İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın son hali... Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Erimşah Bora sosyal medyada da aktif değil. Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra Oyun Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans yapan Erimşah Bora eğitmenlik de yapıyor. Çocuk yıldızların yıllar içindeki değşimlerini sizler için derledik... ÇAĞLA ŞİMŞEK Küçük Gelin değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor. Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlk olarak 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde rol alan, ardından 'Küçük Gelin' dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı. Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek son olarak 'Tozlu Yaka'.dizisi ile ekranlarda boy gösterdi. ÇAĞLA ŞİMŞEK ÇAĞLA ŞİMŞEK ONUR SARIKAYA 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında popüler olan Küçük Onur yani tam adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde 39 yaşında. Küçük Onur'un son hali 'yıllar ona acımamış' dedirtti. Küçük İbo ve Küçük Onur 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı. Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu. Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar. Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor. İşte Küçük Onur'un son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri... ONUR SARIKAYA BELEMİR TEMİZSOY Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı 'Ayşe' karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ise ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor. Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti. YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. BELEMİR TEMİZSOY BELEMİR TEMİZSOY BELEMİR TEMİZSOY SEYİT KARABULUT Cennet Mahallesi'nin Aliş'i kara çocuk Seyit Karabulut ise çoktan evlenip baba oldu. Cennet Mahallesi adlı dizide Aliş karakterine hayat veren Seyit Karabulut, aslen Trakya'lıdır Şimdilerde evli ve bir çocuk babası olan Seyit Karabulut ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. SEYİT KARABULUT ECE ALTON Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor. Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor? Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali… ECE ALTON ECE ALTON ECE ALTON HALİL İBRAHİM KÜÇÜK Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük sahnelere geri döndü. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü… İşte merak edenler için Küçük İbo'nun son hali… HALİL İBRAHİM KÜÇÜK HALİL İBRAHİM KÜÇÜK MERVE ERDOĞAN Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan, yıllar sonra ortaya çıktı. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, müzisyen Mert Cari ile evlendi. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken tadan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı. MERVE ERDOĞAN MERVE ERDOĞAN MERVE ERDOĞAN ŞEBNEM CECELİ 'Yaprak Dökümü' dizisinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli yıllar sonra ortaya çıktı. Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu. İşte genç oyuncunun şimdiki hali... ŞEBNEM CECELİ ŞEBNEM CECELİ BATUHAN KARACAKAYA Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Sulçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçti. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan dizide rol alan oyuncuların şu an ne yaptıkları merak konusu oldu. İşte yakışıklı oyuncun yıllar içindeki değişimi. BATUHAN KARACAKAYA BATUHAN KARACAKAYA BATUHAN KARACAKAYA BİRSU DEMİR Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı. BİRSU DEMİR BİRSU DEMİR BİRSU DEMİR ZEYNEP ÖZKAYA 'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yıllar içindeki değiimi ile oldukça merak edilen çocuk oyuncu, şimdilerde sosyal medyanın en gözde isimlerinden oldu. ZEYNEP ÖZKAYA ZEYNEP ÖZKAYA ZEYNEP ÖZKAYA BURÇİN ABDULLAH 'Üvey Baba' dizisinin çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, yıllar sonra ortaya çıktı. Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü. BURÇİN ABDULLAH BURÇİN ABDULLAH BURÇİN ABDULLAH DİLARA KURTULMUŞ 'Selena' hala izleyicilerin yakın ilgisini taşıyor. Dizinin eski bölümleri tekrar tekrar izlenirken, Selena'da üç kardeşten biri olan Nazlı karakterine can veren Dilara Kurtulmuş'un son hali görenleri şaşkına çeviriyor. DİLARA KURTULMUŞ DİLARA KURTULMUŞ DİLARA KURTULMUŞ JENNİFER BOYNER Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner değişimi ile ağızları açık bıraktı! Çocuk yıldız Jennifer Boyner şimdi güzeller güzeli bir genç kız. Geçmiş yıllarda büyük bir ilgi ile takip edilen 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncusu Jennifer Boyner son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Sihirli Annem dizisinin Toprak'ı olarak hafızalara kazınan Jennifer Boyner şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Jennifer Boyner son olarak yeni imajı ile sosyal medyada boy gösterdi. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. JENNİFER BOYNER JENNİFER BOYNER DAMLA ERSUBAŞI Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. DAMLA ERSUBAŞI DAMLA ERSUBAŞI ASENA KESKİNCİ 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci, büyüdü. Genç oyuncu, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Son olarak 'Masumiyet' dizisinde rol alan Asena Keskinci değişimi ile adeta dudak uçuklattı. ASENA KESKİNCİ ASENA KESKİNCİ GÜNEL ZEYNALOVA ''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. GÜNEL ZEYNALOVA GÜNEL ZEYNALOVA GÜNEL ZEYNALOVA GÜNEL ZEYNALOVA EGE TANMAN Herkes onu Çağan Irmak'ın 2005 yılında büyük gişe başarısı gösteren filmi Babam ve Oğlum'da Deniz rolüyle tanımıştı. Babam ve Oğlum, filmdeki rolüyle milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğdu. O küçük çocuk şimdi büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu. EGE TANMAN EGE TANMAN EGE TANMAN EGE TANMAN EGE TANMAN BUĞRA ÖZMÜLDÜR Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür'ün eski halinden eser yok. Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. BUĞRA ÖZMÜLDÜR BUĞRA ÖZMÜLDÜR EMİR BERKE ZİNCİDİ Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir çok genç oyuncunun da yıldızını parlatmıştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü... EMİR BERKE ZİNCİDİ EMİR BERKE ZİNCİDİ EMİR BERKE ZİNCİDİ LEYLİFER KIZGINYÜREK Bir döneme damga vuran 'Dudaktan Kalbe' dizisinin çocuk oyuncusu Leylifer Kızgınyürek yıllar sonra ortaya çıktı. Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı 'Dudaktan Kalbe' dizisinde 'Melek' karakteriyle tanınan Leylifer Kızgınyürek, güzeller güzel bir genç kız oldu. LEYLİFER KIZGINYÜREK LEYLİFER KIZGINYÜREK OZAN UĞURLU 'Yabancı Damat' dizisinin çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu yıllar sonra ortaya çıktı. Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı 'Yabancı Damat' dizisinde 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu, yakışıklı bir delikanlı oldu. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın değişimi … OZAN UĞURLU OZAN UĞURLU OZAN UĞURLU GİZEM GÜVEN 'Sihirli Annem'in 'Cereni' olarak hafızalara kazınan güzel oyuncu, şimdilerde oldukça popüler. Neşeli halleriyle dikkat çeken çocuk oyuncu, artık güzeller güzeli bir genç kadın. İşte minik 'Ceren'in şimdiki hali... GİZEM GÜVEN GİZEM GÜVEN EZO SUNAL Kemal Sunal'ın efsanevi filmleri arasında yer alan 'Şendul Şaban' filmi, hala severek izlenmeye devam ediyor. Filmin konusunun yanında, filmdeki küçük kızı canlandıran oyuncunun şimdiki hali de çok merak ediliyor. Şendul Şaban'nın kızı rolündeki ve gerçek hayatta da kızı olan Ezo Sunal'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. EZO SUNAL EZO SUNAL EZO SUNAL