Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem meğer Fenerbahçe’nin efsane isminin kardeşiymiş! İşte İpek Erdem’in futbolcu abisi...

Bir zamanların sevilen gençlik dizisi Hayat Bilgisi birçok genç yeteneğin de yıldızını parlatmıştı... Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Kerem Kupacı, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi 7'den 70'e herkesin gönlüne taht kurmuştu. Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem, sosyal medyada gündem oldu hem de bu defa abisi ile. Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem, meğer Fenerbahçe'nin efsane isminin kardeşiymiş... İşte güzel oyuncu İpek Erdem'in futbolcu abisi...