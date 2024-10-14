Trend Galeri Trend Magazin

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem meğer Fenerbahçe’nin efsane isminin kardeşiymiş! İşte İpek Erdem'in futbolcu abisi...

Bir zamanların sevilen gençlik dizisi Hayat Bilgisi birçok genç yeteneğin de yıldızını parlatmıştı... Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Kerem Kupacı, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi 7'den 70'e herkesin gönlüne taht kurmuştu. Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem, sosyal medyada gündem oldu hem de bu defa abisi ile. Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem, meğer Fenerbahçe'nin efsane isminin kardeşiymiş... İşte güzel oyuncu İpek Erdem'in futbolcu abisi...

Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 10:31
Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem meğer Fenerbahçe’nin efsane isminin kardeşiymiş! İşte İpek Erdem’in futbolcu abisi...

Yayınlandığı döneme damga vuran yapımlardan biri olan Hayat Bilgisi dizisinde İpek Erdem, 'Barbie' lakaplı Gamze karakterine hayat vermişti. Yıllar içerisindeki değişimiyle adından sık sık bahsettiren oyuncu meğer Fenerbahçe efsanesinin kardeşiymiş!

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem meğer Fenerbahçe’nin efsane isminin kardeşiymiş! İşte İpek Erdem’in futbolcu abisi...

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbie'si İpek Erdem'in futbol camiasının çok yakından tanıdığı bir ismin kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem meğer Fenerbahçe’nin efsane isminin kardeşiymiş! İşte İpek Erdem’in futbolcu abisi...

Şimdilerde 40 yaşında olan İpek Erdem; bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşi çıktı.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem meğer Fenerbahçe’nin efsane isminin kardeşiymiş! İşte İpek Erdem’in futbolcu abisi...

'Hayat Bilgisi' dizisinin 'Barbie'si İpek Erdem'in kız kardeşi olduğunu açıkladı.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem meğer Fenerbahçe’nin efsane isminin kardeşiymiş! İşte İpek Erdem’in futbolcu abisi...

İpek Erdem'in diziden karesini paylaşan Taygun Erdem, altına şu notu düştü:

"Dünyada bir Barbie çılgınlığı yaşanıyor. Yıllar önce bu ülkenin de Hayat Bilgisi dizisinde ünlenen bir "Barbie"si vardı. Kendisi benim kardeşim; İpek ERDEM.O hala bizim Barbi'miz."

SON DAKİKA SON DAKİKA