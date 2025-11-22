Trend Galeri Trend Magazin Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siyle ilgili şaşırtan detay! Abisi Sarı-Lacivertli taraftarın sevgilisi olan o yıldızmış!

Bir dönem Hayat Bilgisi'ndeki Barbie Gamze rolüyle hafızalara kazınan İpek Erdem, yeniden gündemde. Ünlü oyuncu hakkında ortaya çıkan aile gerçeği şaşkınlık yarattı. Meğer Erdem'in abisi, Fenerbahçe'de efsane olarak anılan isimlerden biriymiş…

Giriş Tarihi: 22.11.2025 11:53
Yayınlandığı döneme damga vuran yapımlardan biri olan Hayat Bilgisi dizisinde İpek Erdem, 'Barbie' lakaplı Gamze karakterine hayat vermişti. Yıllar içerisindeki değişimiyle adından sık sık bahsettiren oyuncu meğer Fenerbahçe efsanesinin kardeşiymiş!

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbie'si İpek Erdem'in futbol camiasının çok yakından tanıdığı bir ismin kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Şimdilerde 40 yaşında olan İpek Erdem; bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşi çıktı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'siyle ilgili şaşırtan detay! Abisi Sarı-Lacivertli taraftarın sevgilisi olan o yıldızmış!

İpek Erdem'in diziden karesini paylaşan Taygun Erdem, altına şu notu düştü:

"Dünyada bir Barbie çılgınlığı yaşanıyor. Yıllar önce bu ülkenin de Hayat Bilgisi dizisinde ünlenen bir "Barbie"si vardı. Kendisi benim kardeşim; İpek ERDEM.O hala bizim Barbi'miz."

