Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siyle ilgili şaşırtan detay! Abisi Sarı-Lacivertli taraftarın sevgilisi olan o yıldızmış!
Bir dönem Hayat Bilgisi'ndeki Barbie Gamze rolüyle hafızalara kazınan İpek Erdem, yeniden gündemde. Ünlü oyuncu hakkında ortaya çıkan aile gerçeği şaşkınlık yarattı. Meğer Erdem'in abisi, Fenerbahçe'de efsane olarak anılan isimlerden biriymiş…
Giriş Tarihi: 22.11.2025 11:53