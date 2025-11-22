Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siyle ilgili şaşırtan detay! Abisi Sarı-Lacivertli taraftarın sevgilisi olan o yıldızmış!

İpek Erdem'in diziden karesini paylaşan Taygun Erdem, altına şu notu düştü:

"Dünyada bir Barbie çılgınlığı yaşanıyor. Yıllar önce bu ülkenin de Hayat Bilgisi dizisinde ünlenen bir "Barbie"si vardı. Kendisi benim kardeşim; İpek ERDEM.O hala bizim Barbi'miz."