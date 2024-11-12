Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si şoke etti! Hayfa Safi’yi görenler tanıyamadı

Yönetmen koltuğunda Tarkan Karlıdağ'ın oturduğu, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı ve 2003-2006 tarihleri arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damgasını vuran dizilerdendi. Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Afet Öğretmen'in İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ndeki öğrenciler arasındaki ilişkiye, öğretmenin verdiği mesajlara ve öğrencilerin hayatlarına etkisini konu alan dizi, 4 sezon devam etti. Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan dizi, zaman zaman oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor. En çok merak edilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Beton Ayşe oluyor. Agresif, erkeksi, zayıf görünmekten hiç hoşlanmayan ve zayıf insanlara öfkelenen Beton Ayşe karakterini hemen herkes çok sevdi. Beton Ayşe karakterine ise Hayfa Safi hayat verdi. HAYAT BİLGİSİ İLE TANINDI 1978 yılında Beyrut'ta dünyaya gelen Hayfa Safi Tulun, henüz 1 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Tulun, babasını trafik kazasında kaybetti. Şişli Lisesi mezunu olan oyuncu, 1994 yılında kurdukları Fecr-i Ati Tiyatro topluluğu ile sahnelere adım attı. 2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Hayfa Safi, sonrasında Emret Komutanım dizisinde rol aldı. SON HALİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Beton Ayşe karakteriyle özdeşleşen ünlü oyuncu Hayfa Safi, 2008 yılında Yasin Tulun ile dünyaevine girdi. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Hayfa Safi, hayatını sokak hayvanlarına adadı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Hayfa Safi, son haliyle dikkat çekti. Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu. Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı. Hayat Bilgisi dizisinin üzerinden yıllar geçti. Bu yıllar ise resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. Çisil Oral, geçirdiği estetik ameliyatları sonrası bambaşka biri oldu. Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın inanılmaz değişimi dizinin hayranlarını da şoke etti. Uzun yıllar tiyatro sahnesinde boy gösteren ve kendi senaryolarını yazan Çisil Oral şimdilerde 42 yaşında. Uzun süredir dizi projelerinde yer almayan Çisil Oral son olarak Aksimetre adından bir programın sunuculuğunu yaptı. Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı. Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel. Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız... . İşte Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel'in son hali ve değişimleri ile dikkat çeken Hayat Bilgisi oyuncularından bazıları.. Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzaktı. Paşhan Yılmazel yeni oyunuyla sevenleriyle buluşuyor. 'Oyun' isimli tiyatro oyunununda rol alan oyuncuya Ece Bozkaya, Emre Mutlu ve Yasemin Öztürk eşlik ediyor. Yeni projesini sosyal medyadan duyuran Paşhan Yılmazel'e takipçileri 'Ortega Sedat sahalara geri döndü' yorumu yağdı. HANGİ YAPIMLARDA OYNADI? Doktorlar dizisinin 3. sezonunda yüzünü gösteren Yılmazel, Çılgın Dershane film serisinde yer aldı. Adanalı dizisinde oynadı. Avanak Kuzenler gibi sinema filmlerinde yer aldı. 34 yaşındaki Yılmazel, son olarak 2015 yılında Tutar mı Tutar dizisinde rol aldı. Güzelliği ve oyunculuğu ile Hayat Bilgisi dizisinin gözdelerinden olmayı başaran sonrasında birçok projede yer alan İpek Erdem bir süredir ekranlardan uzak. Şimdilerde 38 yaşında olan Barbi Gamze İpek Erdem değişimi ile ağızları açık bıraktı. İpek Erdem daha önce değişimini görenlerin hasta olduğunu düşünmeleri üzerine 'Bu kalıbı kırıp kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip yaşayacak size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum.' yanıtını vermişti. Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem geçtiğimiz aylarda beyazlayan saçlarını '3 numara' diye tabir edilen kısalıkta kestirmişti. Sosyal medyada aktif olan oyuncunun paylaşımları oldukça ilgi görüyor. Erdem kısa kullanmaya başladığı saçlarının rengini de sıklıkla değiştiriyor. Gökçe Bahadır'da Hayat Bilgisi ile yıldızı parlayan oyunculardan. Değişimi ile sık sık estetik iddialarıyla karşı karşıya kalan oyuncu şimdilerde ekranların aranılan yüzlerinden. İşte Hayat Bilgisi'nin Törpü Yeliz'i Gökçe Bahadır'ın son hali.. Güzel oyuncu şu sıralar yer aldığı dizi ile dikkat çekerken özel hayatı ile de gündemden düşmüyor. Gökçe Bahadır bir süredir şarkıcı Emir Ersoy ile aşk yaşıyor. Ümit Erdim 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Erdim, mide ameliyatı ile 60 kilo vererek, görüntüsüyle bambaşka birine dönüştü… Üç yıl öncesine kadar fazla kilolarıyla başı dertte olan Ümit Erdim, şimdilerde zayıf haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncun paylaşımları dikkat çekiyor. Ümit Erdim 2017 yılında Seda Çınar ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin Ses adını verdikleri kızları 2018 yılında dünyaya geldi. Ümit Erdim oyunculuğu bırakıp kendine bambaşka bir yol çizdi ve pilot oldu.