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Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si şoke etti! Hayfa Safi'yi görenler tanıyamadı

Bir zamanların efsane dizisi Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi Tulun'un son hali, görenleri şaşkına çeviriyor. İşte şimdilerde 45 yaşında olan Hayfa Safi'nin son hali...

Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:46
Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si şoke etti! Hayfa Safi’yi görenler tanıyamadı

Yönetmen koltuğunda Tarkan Karlıdağ'ın oturduğu, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı ve 2003-2006 tarihleri arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damgasını vuran dizilerdendi.

Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si şoke etti! Hayfa Safi’yi görenler tanıyamadı

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu.

Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si şoke etti! Hayfa Safi’yi görenler tanıyamadı

Afet Öğretmen'in İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ndeki öğrenciler arasındaki ilişkiye, öğretmenin verdiği mesajlara ve öğrencilerin hayatlarına etkisini konu alan dizi, 4 sezon devam etti.

Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si şoke etti! Hayfa Safi’yi görenler tanıyamadı

Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan dizi, zaman zaman oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si şoke etti! Hayfa Safi’yi görenler tanıyamadı

En çok merak edilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Beton Ayşe oluyor.

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