Trend
Galeri
Trend Magazin
‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!
‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!
Birçok projede yer alan Derya Tuna, oyuncu, sunucu ve şarkıcı olarak ününe ün kattı. Yenikapı'da sahneye çıktığı o yıllarda Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'le tanıştı. Ünlü oyuncunun hayatını bu karşılaşma değiştirdi. İşte Derya Tuna'nın bilinmeyenleri!
Giriş Tarihi: 08.01.2026 18:50