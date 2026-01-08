‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

"YÜREĞİMİN ACISI DA ÇOK FAZLA"

O dönemi anlatan Tuna, "Ben teşhirci değilim. Aynada baktığımda kendimi beğendim. Bu elbisenin hata olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar beni severler. Ben kötü bir şey yapmadım, bacağımın acısının yanında yüreğimin acısı da çok fazla. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Kırgınım. Çok sevenim varmış" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu olaylardan sonra Tuna, ekranlardan uzun yıllar boyunca uzak kaldı.