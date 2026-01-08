Trend Galeri Trend Magazin ‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

Birçok projede yer alan Derya Tuna, oyuncu, sunucu ve şarkıcı olarak ününe ün kattı. Yenikapı'da sahneye çıktığı o yıllarda Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'le tanıştı. Ünlü oyuncunun hayatını bu karşılaşma değiştirdi. İşte Derya Tuna'nın bilinmeyenleri!

Giriş Tarihi: 08.01.2026 18:50
‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

Yeşilçam'a damga vuran birçok ünlü isim, sadece projeleriyle değil özel yaşamlarıyla da ilgi topluyor. Bu isimlerden biri ise oyuncu, sunucu ve şarkıcı Derya Tuna! Peki siz Derya Tuna'nın hayatını biliyor musunuz?

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

Yeşilçam'ın merak edilen ismi Derya Tuna, 5 çocuklu bir ailede 17 Temmuz 1965 senesinde doğdu.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

İLK MESLEĞİ NEYDİ?

Derya Tuna'nın ilk mesleğini biliyor musunuz? Mesleğe ilk şarkıcı olarak başladı.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

HAYATINI DEĞİŞTİREN O KARŞILAŞMA!

İlk kez şarkıcı olarak sanat camiasına adım atan Derya Tuna, Yenikapı'da sahne almaya başladı. Derya Tuna'nın daha sonra yolu ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'le kesişti.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

İLİŞKİLERİNE O DÖNEM START VERDİLER

Derya Tuna daha sonra 1983 yılında çekilen 'Günah' filminde İbrahim Tatlıses'le bir kez daha bir araya geldi. Bu tanışmanın ardından Tuna ve Tatlıses, birçok filmde birlikte oynadı ve aynı dönemlerde ilişkileri de başladı.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

BİRLİKTE DE ROL ALDILAR

Derya Tuna, 1983 yılında Günah, 1985'de Yalnızım ve 1987 yılında Gülüm Benim isimli filmlerde İbrahim Tatlıses ile birlikte rol aldı.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

BİR DE OĞULLARI VAR

Ünlü çiftin 18 yıllık birlikteliklerinden İdo Tatlıses adında oğulları dünyaya geldi.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

2001'DE YOLLARINI AYIRDILAR

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çifti beraberliklerinin 18'inci yılında yollarını 2001'de ayırdı.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

"HAYATIM KEŞKELERLE DOLU"

Derya Tuna, Tatlıses'in kendisine evlilik teklifi ettiğini ama kendisinin bu teklifi kabul etmediğini, 'Keşke İbrahim Bey'in evlenme teklifini kabul etseydim, hayatım keşkelerle dolu' diyerek anlatmıştı.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

2001'de İbrahim Tatlıses'le yolları ayıran Derya Tuna, bu dönemde şarkıcılığa yöneldi ve transparan kıyafeti nedeniyle talihsiz bir olay yaşadı.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

"YÜREĞİMİN ACISI DA ÇOK FAZLA"

O dönemi anlatan Tuna, "Ben teşhirci değilim. Aynada baktığımda kendimi beğendim. Bu elbisenin hata olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar beni severler. Ben kötü bir şey yapmadım, bacağımın acısının yanında yüreğimin acısı da çok fazla. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Kırgınım. Çok sevenim varmış" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu olaylardan sonra Tuna, ekranlardan uzun yıllar boyunca uzak kaldı.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

İşte ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz keşfedilme hikayeleri...

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, ilk oyunculuk deneyimiyle adeta yıldızlar arasına adını yazdırdı.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

Güzelliği, doğal tavırları ve enerjisiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Alman asıllı oyuncu, aradan yıllar geçmesine rağmen hala ekranların en sevilen isimlerinden biri olmayı başarıyor.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ!

Magazin gündeminden çoğu zaman uzak kalan Meryem Uzerli, yıllar sonra yaptığı 'Muhteşem Yüzyıl' itirafıyla dikkat çekti.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu Meryem Uzerli, kariyerinin en çok konuşulan anlarından birine esprili bir dille açıkladı.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

"ATA BİNİYORUM DİYE YALAN SÖYLEDİM"

Ünlü oyuncu, bir dönem rol aldığı dizinin hazırlık sürecinde yaşadığı "ata binme" krizini ilk kez bu kadar açık anlattı. Rol öncesi yapılan görüşmelerde kendisine ata binip binemediğinin sorulduğunu belirten Uzerli, o an refleksle verdiği cevabın başına iş açtığını söyledi. Oyuncu, yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

"TAM BİR FELAKETTİ"

"Bana sordular 'Ata binebiliyor musun?' diye… Ben de tabii ki 'Evet' dedim. Sonra o sahnelerin çekimine geldik. Hürrem son derece profesyonel şekilde ata biniyor ama ben hiç profesyonel değildim. Tam bir felaketti."

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

Sette ortaya çıkan durumun ardından konunun yeniden gündeme geldiğini belirten Uzerli, bu kez durumu mizahla kurtarmaya çalıştığını da itiraf etti. Oyuncu, o anları şöyle anlattı: "'Sen ata biniyorum demiştin' dediler. Ben de 'Galiba bir yanlış anlaşılma oldu' diye cevap verdim."

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

"HÜRREM'İ DEĞİŞTİREMEZLERDİ"

Dizinin o aşamada artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini vurgulayan ünlü oyuncu, yapımın ilerleyen sürecine dikkat çekti. Uzerli, yaşananlara rağmen projeye devam edildiğini şu sözlerle ifade etti: "Artık dizide bayağı ilerlemiştik. Hürrem'i değiştiremezlerdi."

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

PEKİ UZERLİ'NİN ÜNLÜ OLMA YOLCULUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Bugün Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Uzerli'nin nasıl keşfedildiği merak konusu olmaya devam ediyor.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

Usta oyuncu Hülya Duyar, katıldığı bir televizyon programında Meryem Uzerli'yi nasıl keşfettiğini ilk kez anlattı…

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

"İLK GÖRDÜĞÜMDE 'NE KADAR GÜZEL KIZ' DEDİM"

Duyar ilk olarak Uzerli'nin güzelliğinden ne kadar etkilendiğini söyleyerek, "Ben Meryem'i 17 yaşında tanıyordum ve ilk tanıdığımda o kadar güzeldi ki diyordum 'bu ne kadar güzel kız ya'" ifadelerini kullandı.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

Hemen ardından Duyar ünlü oyuncun nasıl 'Hürrem' rolüne seçildiğini açıkladı: Meral (Okay) abla bana dedi ki bana bir yabancı Hürrem'i bul dedi. Benim de aklıma Meryem geldi ve Meryem'i seçtiler." Böylece Meryem Uzerli, şöhret kapılarını birer birer aralamış oldu...

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

PEKİ GONCA VUSLATERİ'NİN OYUNCULUK DÜNYASINA NASIL ADIM ATTIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkiye'nin başarılı oyuncularından olan Gonca Vuslateri, hem yeteneği hem de sempatik kişiliğiyle ekranların ve tiyatro sahnelerinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

‘Hayatı onunla tanışınca değişti’! İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna’nın bilinmeyenleri şaşırttı!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, kendi keşfedilme hikayesini verdiği röportajda paylaştı.