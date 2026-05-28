Trend Galeri Trend Magazin Hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin bilinmeyen yüzü: Düşünmeyen insan projesi yolda!

Hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin bilinmeyen yüzü: Düşünmeyen insan projesi yolda!

Günümüz teknolojisi "hayatı kolaylaştırmak" vaadiyle evlerimize kadar sızarken, ekranlarda dönen o masum reklamlar aslında çok farklı bir geleceğin sinyalini veriyor. Akıllı ev aletlerinin "Siz düşünmeyin, biz düşünürüz" sloganıyla sunduğu yapay zeka çözümleri, insan zihnini adım adım esir alan sinsi bir sürecin başlangıcı olabilir. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ bugünki köşesine taşıdı.

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 28.05.2026 06:23
Hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin bilinmeyen yüzü: Düşünmeyen insan projesi yolda!

Televizyondaki bulaşık makinesi reklamını izlerken kafamda bir ampul yandı. Kadın, kocasından bulaşık makinasını çalıştırmasını istiyor.

Hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin bilinmeyen yüzü: Düşünmeyen insan projesi yolda!

Adam mutfağa doğru yürürken "Hangi programda, kaç dereceydi?" filan diye paniğe kapılıyor. Karısı yetişip "Amma da düşündün?" diyerek, programı otomatik seçen yapay zeka tuşuna basıyor.

Hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin bilinmeyen yüzü: Düşünmeyen insan projesi yolda!

Dış ses de "Biz sizin yerinize düşünürüz" diyor. Gelelim bende yanan ampule yani aydınlanma anıma: Hepimizin gözünü boyayan, "Aman da hayatımız ne kadar kolaylaşıyor" diye göbek attığımız yeni teknolojiler sinsi bir plan dahilinde "düşünmeyi" insanların elinden alıyor olabilir mi acaba?

Hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin bilinmeyen yüzü: Düşünmeyen insan projesi yolda!

Tüm işlevlerimiz algoritmaların esiri olup, makinalar bizim yerinize düşününce ne olacak? İnsan, beyin jimnastiğini bıraktığı için düşünsel yetenekleri atıl hale gelecek.

Hayatımızı kolaylaştıran teknolojinin bilinmeyen yüzü: Düşünmeyen insan projesi yolda!

Unutmayın ki, düşünmeyen bireyler çok daha kolay kontrol altına alınır ve tek elden yönetilir. Siz bakmayın insanlaştırılan robotlara. Asıl hedef insanları robotlaştırmak... Aman diyeyim, sakın "düşünmekten" vazgeçmeyin!

Haber Girişi Gözde Nur - Editör