Hayatına yepyeni bir sayfa açtı! İrem Helvacıoğlu ve kızı Sora’dan 23 Nisan pozu! Yüzünde gülücükler açıyor…

İşletmeci Ural Kaspar ile 1,5 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde tek celsede sonlandıran İrem Helvacıoğlu, boşanma protokolündeki "soyadı" hamlesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski eşinin nafaka ve tazminat ödememesi karşılığında 6 aylık kızı Sora'ya kendi soyadını veren ünlü oyuncu, krizin ardından neşeli bir paylaşıma imza attı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kızı Sora Helvacıoğlu ile kutlayan güzel oyuncunun, "yeni hayat" mesajı verdiği o karedeki mutluluğu ve yüzündeki gülücükler "Asıl bayramı şimdi başladı" dedirtti…

Giriş Tarihi: 23.04.2026 16:43
Magazin dünyasının son günlerde en çok konuştuğu isimlerin başında gelen İrem Helvacıoğlu, fırtınalı bir sürecin ardından adeta küllerinden doğuyor. İşletmeci Ural Kaspar ile yollarını resmi olarak ayıran güzel oyuncu, boşanma masasında verdiği o kararlı mücadeleyle herkesin takdirini toplamıştı. Nafaka ve tazminat haklarından vazgeçerek kızı Sora'nın kendi soyadını taşımasını sağlayan Helvacıoğlu, bu büyük "soyadı hamlesi" ile yeni hayatının ilk imzasını atmıştı.

Olaylı boşanma sürecinin ardından ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarına "her şey yolunda" mesajı verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kızı Sora'yla poz veren İrem Helvacıoğlu'nun yüzündeki o eşsiz huzur dikkatlerden kaçmadı...

BOŞANMA SÜRECİNDE NELER OLMUŞTU?

Oyunculuk kariyerinde 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle önemli bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te nikah masasına oturmuştu. Oyuncu, sürpriz evliliğiyle magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Kısa süre içinde gelen hamilelik haberi ise çiftin mutluluğunu perçinlemiş, 2025 yılında kızları Sora'nın doğumuyla Helvacıoğlu ve Kaspar ilk kez anne-baba olmanın heyecanını tatmıştı.

Ancak bu mutlu aile tablosu kısa sürdü. Kasım 2025'ten itibaren çiftin yollarını ayırmaya hazırlandığı ve boşanma sürecine girdiği yönündeki iddialar kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

1.5 yıl önce evlenen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, bugün anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Sora adında 6 aylık bir kızları var.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın 1.5 yıllık evliliği, magazin dünyasını sarsan şok bir protokolle sona erdi! Altı aylık kızları Sora'nın velayetini alan Helvacıoğlu'nun, nafaka ve tazminat talebinden vazgeçmesi karşılığında kızına kendi soyadını vermesi "yok artık" dedirtti.

Sosyal medyada yankı uyandıran bu "soyadı resti" kısa sürede sanat dünyasında bir dayanışma dalgasına dönüştü. İrem Helvacıoğlu'nun kızı Sora için aldığı bu kararlı tutum, magazin dünyasının ünlü isimlerini de harekete geçirdi. Bu dayanışma zincirine eklenen isimlerden biri de ünlü oyuncu Gonca Vuslateri oldu.

"ŞURAYA BİR HAYRANLIK BIRAKIYORUM"

Meslektaşının kararlı duruşuna kayıtsız kalmayan Vuslateri, sosyal medya hesabından paylaştığı; "Şuraya bir alkış, şuraya bir destek, bir de hayranlık bırakıyorum" notuyla Helvacıoğlu'nun yanında olduğunu ilan etti.

"Soyadı restine" ilk destek veren isim ise ünlü sanatçı Işın Karaca olmuştu.

"BİZ ASLANLAR GİBİ KENDİ SOYADIMIZLA YETİŞTİRİRİZ!"

Helvacıoğlu'nun yaşadığı sürece sessiz kalmayan Karaca, oyuncuya şu sözlerle arka çıkmıştı:

"Erkeği kadını kalmamış bu işin... Ama bil ki biz kadınlar aslanlar gibi evlatlar yetiştiriyoruz. Hem de kendi soyadımızla!!!"

Karaca'nın bu çıkışı, sosyal medyada kadın dayanışmasının sembolü haline gelirken; bir annenin çocuğuna kendi soyadını vermesinin maddi yükümlülüklerden daha kıymetli olduğu mesajını bir kez daha gündeme taşımıştı.

Dün paylaştığı "Parlıyorsun, ışıldıyorsun" temalı videonun ardından, bugün adeta küllerinden doğan bir İrem Helvacıoğlu gördük. Çığ gibi büyüyen destek mesajlarına kayıtsız kalamayan güzel oyuncu, Instagram hesabından gülümsediği bir selfie paylaşarak üzerine "You Go Girl" (Yürü Be Kızım) etiketi ekledi.

Kendisine destek olan binlerce kadına seslenen Helvacıoğlu, paylaştığı kareye şu duygu yüklü notu düştü: "Daha da parlamamı sağlayan önce kızım, ailem, arkadaşlarım ve hiç tanımadığım ama çoğunluğu kadın olan herkese teşekkür ederim iyi ki varsınız iyi ki varız şimdi daha da parlıyorum✨"

Kızı Sora için verdiği mücadeleden başı dik ayrılan ünlü oyuncunun bu teşekkürü, zorlu süreci geride bırakıp "şimdi çok daha güçlü" olduğunun en net ilanı oldu!

DÜN YAPTIĞI O PAYLAŞIM ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, eski eşi Ural Kaspar'ın nafaka ve tazminat ödememek karşılığında kızlarına "Helvacıoğlu" soyadını vermesini kabul etmesi üzerine gelen destek mesajlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bir Reels videosunu hikayesine ekleyen güzel oyuncu, paylaşımı oldukça manidar sözler içeriyordu.

Videoda, VHS filtreli, eski televizyon efekti verilmiş görüntülerde ağlayan taçlı bir kız çocuğu görülüyor. Görüntülerle birlikte sırasıyla şu metinler geçiyor:

"Parlıyorsun, ışıldıyorsun."

"Kimsenin sana sıradan bir yapıştırıcıymışsın gibi davranmasına izin verme."

"Çünkü sen, simli yapıştırıcısın!"

Helvacıoğlu'nun bu paylaşımı, eski eşi Ural Kaspar'ın nafaka ve masraf konularındaki tavrıyla kendisini ve kızını "sıradanlaştırma" ve "değersizleştirme" çabasına bir gönderme olarak yorumlandı. Paylaşım, Helvacıoğlu'nun kendi değerini bildiğini ve kimsenin kendisini "sıradan" biri gibi görmesine izin vermeyeceğini, her zaman "simli" bir yapıştırıcı gibi parlayacağını ve kızının geleceği için de bu duruşu koruyacağını ilan ediyor.

Boşanmasının ardından Helvacıoğlu, Instagram profilinden "Kaspar" soyadını kaldırıp, takibi de bırakmıştı.

DETAYLAR BELLİ OLDU

İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar'ın boşanma anlaşmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Çiftin altı aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verilirken, çocuğun soyadı konusunda da uzlaşmaya varıldı.

"O ZAMAN SOYADINI DA VERME"

Hürriyet'in haberine göre; Kaspar'ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına 'Helvacıoğlu' soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi.

"TAZMİNAT VE NAFAKA ÖDEMEM"

İddiaya göre; Ural Kaspar, ayrılık sürecinde oyuncuya "Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam" dedi. Bunun üzerine Helvacıoğlu da "O zaman soyadını da verme" diyerek rest çekti. İşletmeci "Olur" yanıtını verince de boşanma protokolüne çocuğun soyadıyla ilgili madde dahil edildi.

Öte yandan İrem Helvacıoğlu, hem düğün günü hem de düğünden sonra eşi Ural Kaspar'ın oldukça gergin ve kasıntı halleri nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Öte yandan ünlü oyuncu, doğumdan kısa süre sonra ölümden dönmüştü. Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan biri kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarpmıştı.

Helvacıoğlu, 7 aylık hamileyken de denizde geçirdiği kaza sonucu büyük bir tehlike atlatmıştı.

"FELÇ KALDIĞIMI SANDIM"

Helvacıoğlu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle aktarmıştı:

"Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Çıktığımda felç kaldığımı sandım."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI!

İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: "Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi"

