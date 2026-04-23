Hayatına yepyeni bir sayfa açtı! İrem Helvacıoğlu ve kızı Sora’dan 23 Nisan pozu! Yüzünde gülücükler açıyor…

Dün paylaştığı "Parlıyorsun, ışıldıyorsun" temalı videonun ardından, bugün adeta küllerinden doğan bir İrem Helvacıoğlu gördük. Çığ gibi büyüyen destek mesajlarına kayıtsız kalamayan güzel oyuncu, Instagram hesabından gülümsediği bir selfie paylaşarak üzerine "You Go Girl" (Yürü Be Kızım) etiketi ekledi.

Kendisine destek olan binlerce kadına seslenen Helvacıoğlu, paylaştığı kareye şu duygu yüklü notu düştü: "Daha da parlamamı sağlayan önce kızım, ailem, arkadaşlarım ve hiç tanımadığım ama çoğunluğu kadın olan herkese teşekkür ederim iyi ki varsınız iyi ki varız şimdi daha da parlıyorum✨"

Kızı Sora için verdiği mücadeleden başı dik ayrılan ünlü oyuncunun bu teşekkürü, zorlu süreci geride bırakıp "şimdi çok daha güçlü" olduğunun en net ilanı oldu!