’Hayatını kaybetti’ denmişti… Haldun Dormen’in oğlu iddialara cevap verdi! Babasının son sağlık durumunu açıkladı

'HAYATINI KAYBETTİ' DENMİŞTİ: OĞLU CEVAP VERDİ!

Hastanede tedavi gördüğü bilinen 97 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen hakkında ortaya atılan "öldü" iddiaları kısa sürede yayılırken, oğlu Ömer Dormen sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Asılsız haberleri yalanlayan Ömer Dormen şu ifadeleri aktardı: "Mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm sevenlerinin ve dostlarının bu süreçte bizlere verdiği destek bizim için çok kıymetli. Babam Haldun Dormen için "hayatını kaybetti" yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz"