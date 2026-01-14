Trend Galeri Trend Magazin 'Hayatını kaybetti' denmişti… Haldun Dormen'in oğlu iddialara cevap verdi! Babasının son sağlık durumunu açıkladı

Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ve geçtiğimiz günlerde entübe edildiği öğrenilen 97 yaşındaki Haldun Dormen hakkında 'hayatını kaybetti' iddiaları kısa sürede yayıldı. Gündem olan bu iddiaların ardından usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 12:30 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:33
97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Sanatçının kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtilmişti.

İLK AÇIKLAMAYI KENDİSİ YAPMIŞTI!

Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 97 yaşındaki oyuncu Haldun Dormen, Instagram hesabında ilk açıklamayı yapmıştı. Dormen şu ifadeleri kullanmıştı: "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle"

OĞLU ENTÜBE EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI!

Usta oyuncunun oğlu, babasının entübe edildiğini açıklayarak, "Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin" demişti.

'HAYATINI KAYBETTİ' DENMİŞTİ: OĞLU CEVAP VERDİ!

Hastanede tedavi gördüğü bilinen 97 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen hakkında ortaya atılan "öldü" iddiaları kısa sürede yayılırken, oğlu Ömer Dormen sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Asılsız haberleri yalanlayan Ömer Dormen şu ifadeleri aktardı: "Mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm sevenlerinin ve dostlarının bu süreçte bizlere verdiği destek bizim için çok kıymetli. Babam Haldun Dormen için "hayatını kaybetti" yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz"

"DURUMU STABİL"

Babasının son sağlık durumunu da açıklayan Ömer Dormen, "Tedavisi yoğun bakımda büyük bir özenle sürdürülüyor. Şu an için durumu stabil. Doktorlarına ve tüm sağlık ekibine ne kadar teşekkür etsek az. Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim" cevabını verdi.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Haldun Dormen 05.04.1928 yılında Mersin'de doğdu. Babası, Kıbrıslı aydın bir iş adamı olan Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'dır.Bir yaşına basmadan, ailesi İstanbul, Şişli'ye yerleşti. Sahneye ilk defa Galatasaray Lisesi'nde ortaokul öğrencisi iken Demirbank oyununda yirmi beş kuruş rolüyle çıktı.Lise öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı.

Sekiz yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağı sakatlandı.Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi'nde aldı.Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 oyunda oynadı.

İstanbul'a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye girdi ve Cinayet Var adlı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez Türk seyirci karşısına çıktı.

O sıralarda Beyoğlu Parmakkapı sokakta gençlerle birlikte 60 kişilik cep tiyatrosunu açtı.22 Ağustos 1955 gecesi Süreyya sinemasında Dormen Tiyatrosu'nun ilk oyununu sergiledi. 1957 Eylül'de Küçük Sahne'nin kendisine teklif edilmesiyle oyunlarını sergilemeye orada devam etti.

1957'de Papaz Kaçtı komedisi ile Dormen Tiyatrosu'nu kurdu.Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal, Ayfer Feray gibi onlarca sanatçı yetiştirdi. Topluluk en parlak dönemini 1957-1972 yılları arasında yaşadı. 1961'de Türkiye'deki ilk Batılı anlamdaki müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı sahneledi.