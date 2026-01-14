Trend
Galeri
Trend Magazin
'Hayatını kaybetti' denmişti… Haldun Dormen'in oğlu iddialara cevap verdi! Babasının son sağlık durumunu açıkladı
'Hayatını kaybetti' denmişti… Haldun Dormen'in oğlu iddialara cevap verdi! Babasının son sağlık durumunu açıkladı
Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ve geçtiğimiz günlerde entübe edildiği öğrenilen 97 yaşındaki Haldun Dormen hakkında 'hayatını kaybetti' iddiaları kısa sürede yayıldı. Gündem olan bu iddiaların ardından usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 14.01.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 12:33