Trend Galeri Trend Magazin Hayatını tamamen değiştirdi! Teoman yeni düzenini anlattı: “Emekli olunca böyle oluyor” 

Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Teoman, yaptığı esprili açıklamalarla yeniden magazin gündemine geldi. Ünlü şarkıcı, bu kez yaşamındaki yeni dönemle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 25.12.2025 07:35
Teoman, önceki sabah erken saatlerde Bebek'te görüntülendi.

Simitçiden simit alan Teoman, "Arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum, artık emekli olunca böyle oluyor" dedi.

Kendinden bahseden Teoman, "Ben artık erken yatan, erken kalkan, sabah 6.30'da spor yapan bir insanım" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının "Eski Teoman'a ne söylemek isterdiniz?" sorusuna ise şarkıcı, "Efendi ol derdim sadece" cevabını verdi.

Öte yandan Teoman'ın hayatındaki bu değişim, memleketine dair bilgileri de gündeme taşıdı.

İstanbul'da doğan Teoman'ın aslen Giresunlu olduğu öğrenildi.

SİMGE SAĞIN'IN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Son dönemin başarılı ve güçlü sesli isimlerinden Simge Sağın, hem müzik kariyeri hem de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Uzun yıllardır çıkardığı hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, sahne performansı ve yorum gücüyle Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde futbolcu Mauro Icardi hakkında yaptığı esprili açıklamayla magazin gündemine oturmuştu. Ünlü şarkıcı, "Icardi bana bir işaret gönderseydi, ben de belki ona yürüyebilirdim" sözleriyle dikkat çekmiş, bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Icardi açıklamalarının ardından bu kez özel hayatı değil, kökeni merak konusu oldu. Başarılı şarkıcının memleketi ve ailesi araştırılmaya başlandı.

Simge Sağın'ın, İstanbul Şişli'de ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Annesinin Arnavut kökenli olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcının güzelliğinin de ailesinden ve köklerinden geldiği yorumları yapıldı.

PEKİ YAKIŞIKLI OYUNCUNUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk televizyonlarının yıldız ismi Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığı ve oyunculuğuyla değil, ailesinin kökeniyle de dikkat çekiyor.

27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, kökeniyle adeta Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan bir kültür mozaiğini temsil ediyor. Annesi ve babasının kökenleri, ünlü oyuncunun karizmatik duruşunun ve eşsiz fiziksel çekiciliğinin ardındaki sırları gözler önüne seriyor.

Annesi Edirneli bir Türk olan ünlü oyuncunun babası ise oldukça ilginç bir geçmişe sahip. Baba tarafının kökeni, Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk'un başkenti Priştine'ye kadar uzanıyor. Bu eşsiz kültürel karışım, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem karakterine hem de duruşuna benzersiz bir derinlik katıyor.

Tatlıtuğ'un büyükbabası Priştineli bir Arnavut, babaannesi ise Saraybosnalı bir Boşnak. Bu eşsiz aile yapısı, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem Balkan hem de Trakya kültüründen izler taşıyan bir ortamda yetiştiğini gösteriyor.

Bu çok kültürlü aile yapısı, belki de Kıvanç Tatlıtuğ'un farklı rollerindeki başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri. Hem Anadolu'nun sıcaklığını hem de Balkanların coşkusunu içinde barındıran Tatlıtuğ, bu benzersiz karışımıyla ekranlarda unutulmaz performanslar sergiliyor. Tüm bu özellikleri, onu bugün Türkiye'nin en tanınan ve sevilen oyuncularından biri haline getirmiş durumda.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN TÜRKAN ŞORAY NERELİ?

Türkan Şoray'ın sanat kariyeri kadar, kökenine dair bilinmeyen detaylar da yıllardır merak uyandırıyor. Türk sinemasının en fazla filmde rol alan kadın oyuncularından biri olarak tarihe geçen usta ismin ailesi ve geçmişine dair bilgiler de sık sık gündeme taşınıyor. Şoray'ın kökenine ilişkin ortaya çıkan gerçekleri öğrenen hayranları, ünlü sanatçıya duydukları hayranlığı bir kez daha pekiştiriyor. Zarafeti ve duruşuyla Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri haline gelen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu yeni bilgi ise adeta sevenlerini şaşkına çeviren bir ayrıntı niteliğinde…

28 Haziran 1945'te İstanbul'un köklü semtlerinden Eyüpsultan'da dünyaya gelen Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk evladı olarak hayata gözlerini açtı.

İŞTE KÖKENLERİ!

Usta oyuncu, baba tarafından Kabartay Çerkez kökenlerine sahipken; anne tarafından ise Selanik'ten gelen bir ailenin evladı. Bu iki farklı kültürün birleşimi, Şoray'ın hem karakterine hem de duruşuna ayrı bir zarafet kattığı yorumlarına neden oluyor.

Bu köklü ve zengin aile geçmişinin, Türkan Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıdığı sıkça dile getiriliyor. Nazan ve Figen adlı iki kız kardeşi olan Şoray, babasının vefatından sonra ailesine omuz veren isim oldu. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, toplam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeken kadın oyuncusu unvanına sahip olmayı başardı.

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'la birlikte Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nı oluşturan Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle kazımayı başardı.

Türk sinemasının efsaneleri kuşaktan kuşağa ilham olurken, yeni nesil oyuncular da ekranlarda yükselişini sürdürüyor. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarının ardından bugün genç isimler sinema ve dizi dünyasına yön veriyor. Bu yeni jenerasyonun dikkat çeken yeteneklerinden biri de Kuruluş Orhan dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Mert Yazıcıoğlu…

Lise yıllarının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolan oyuncu, eğitim hayatı sırasında oyunculuk tutkusunu keşfetti.

Bir arkadaşının dizi setine ziyarete gittiği sırada oyunculuğa adım atmaya karar veren Yazıcıoğlu, bu süreçte işletme eğitimini yarıda bırakarak profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

İlk sinema deneyimini "Dedemin İnsanları" filmindeki kısa bir sahneyle gerçekleştiren genç oyuncu, ardından "Kayıp Şehir" dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Bu süreçte hem set tecrübesi kazandı hem de oyunculuk eğitimlerini sürdürdü.