Hayırsever ünlüler listesinin zirvesine oturdu! Kenan İmirzalıoğlu'nun takdire şayan o hareketi gündem oldu

Ekranların en karizmatik ve sevilen isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu, sadece oyunculuğuyla değil, yıllar geçse de unutulmayan asil duruşuyla da hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Ünlü ismin yıllar önce büyük bir gizlilikle attığı o adım, 2026 yılında bile 'vefa' denince akla gelen ilk karelerden biri oluyor.

Giriş Tarihi: 17.03.2026 11:56
Başarılı kariyeri ve mutlu aile yaşantısıyla sevenlerinin kalbinde ayrı bir yere sahip olan Kenan İmirzalıoğlu yıllar önce yaptığı bir hayırla yeniden gündem oldu.

Eğitim ve ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla gündeme gelen İmirzalıoğlu şehit ailelerini de unutmamıştı. Başarılı oyuncunun kalbinin ne kadar büyük olduğu yaptığı hayırla bir kez daha kanıtlandı.

ŞEHİT AİLELERİNE ÖMÜR BOYU DESTEK

İmirzalıoğlu, İstanbul'un en değerli bölgelerinden biri olan Cihangir'deki iki dairesinin kira gelirini 2017 yılında ömür boyu iki şehir ailesine bağışladığını açıklamıştı.

SADECE MADDİ DEĞİL, MANEVİ DESTEK

Dairelerin kiralarının her ay düzenli olarak ailelerin hesaplarına yatması için tüm banka talimatlarını bizzat takip eden İmirzalıoğlu, sadece para yardımıyla değil, her fırsatta şehit ailelerinin yanında olmasıyla da biliniyor.

2026 yılında bu hareketiyle hala, 'Unutulmayan İyilikler' listesinde zirvede bulunan Kenan İmirzalıoğlu, genç kuşağa da örnek gösteriliyor.