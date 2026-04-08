Hayran dolu bakışlarıyla aşkını haykırdı! Katy Perry ve yeni aşkı Justin Trudeau’dan düşman çatlatan poz...

KATY PERRY KİMDİR?

İlk albümünü 2001 yılında "Katy Hudson" ismiyle piyasaya çıkardı. Albüm dini müziklerden oluşuyordu, ancak yeteri kadar ilgi görmedi. 2003 yılında liseden mezun olduktan sonra, 2004 yapımı The Matrix filminin kadrosunda vokalist olarak yer aldı.

2007'de Oscar ödüllü oyuncu Kate Hudson'la adının karışmaması için, sahne adı olan Katy Perry'i kullanmaya başladı. 2008 tarihinde "One Of The Boys" adlı albümünü çıkardı. Albüm şarkılarından biri olan "I Kıssed Girl" Bilboard Top 100 listesine girmeyi başardı. Albüm dünyada yedi milyondan fazla satış rakamına ulaştı.