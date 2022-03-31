Hayranlarına kötü haber! ABD'li aktör Bruce Willis oyunculuğu neden bırakıyor? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Willis, "Bunun bir sonucu olarak Bruce, kendisi için çok şey ifade eden kariyerine ara veriyor. Ailemiz için gerçekten zorlu olan bir zamanda devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğiniz için çok minnettarız.