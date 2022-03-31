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Hayranlarına kötü haber! ABD'li aktör Bruce Willis oyunculuğu neden bırakıyor? Sosyal medyadan böyle duyurdu!
Hayranlarına kötü haber! ABD'li aktör Bruce Willis oyunculuğu neden bırakıyor? Sosyal medyadan böyle duyurdu!
ABD'li aktör 67 yaşındaki Bruce Willis'in bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklandı. Willis'in kızı Rumer Willis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bruce'un muhteşem destekçileri ile ailesi olarak, sevgili Bruce'un bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konulduğunu paylaşmak istedik" dedi.
Giriş Tarihi: 31.03.2022 07:36
Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 08:00