Trend Galeri Trend Magazin Hayranlarına kötü haber! ABD'li aktör Bruce Willis oyunculuğu neden bırakıyor? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Hayranlarına kötü haber! ABD'li aktör Bruce Willis oyunculuğu neden bırakıyor? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

ABD'li aktör 67 yaşındaki Bruce Willis'in bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklandı. Willis'in kızı Rumer Willis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bruce'un muhteşem destekçileri ile ailesi olarak, sevgili Bruce'un bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konulduğunu paylaşmak istedik" dedi.

Giriş Tarihi: 31.03.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 08:00
Hayranlarına kötü haber! ABD’li aktör Bruce Willis oyunculuğu neden bırakıyor? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Hayranlarına kötü haber! ABD'li aktör Bruce Willis oyunculuğu neden bırakıyor? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

ABD'li aktör Bruce Willis, bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğa ara vereceği bildirildi.

Hayranlarına kötü haber! ABD’li aktör Bruce Willis oyunculuğu neden bırakıyor? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Hayranlarına kötü haber! ABD'li aktör Bruce Willis oyunculuğu neden bırakıyor? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

ABD'li aktör 67 yaşındaki Bruce Willis'in bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklandı.

Hayranlarına kötü haber! ABD’li aktör Bruce Willis oyunculuğu neden bırakıyor? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Hayranlarına kötü haber! ABD'li aktör Bruce Willis oyunculuğu neden bırakıyor? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Willis'in kızı Rumer Willis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bruce'un muhteşem destekçileri ile, ailesi olarak, sevgili Bruce'un bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konulduğunu paylaşmak istedik" dedi.

Hayranlarına kötü haber! ABD’li aktör Bruce Willis oyunculuğu neden bırakıyor? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Hayranlarına kötü haber! ABD'li aktör Bruce Willis oyunculuğu neden bırakıyor? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Willis, "Bunun bir sonucu olarak Bruce, kendisi için çok şey ifade eden kariyerine ara veriyor. Ailemiz için gerçekten zorlu olan bir zamanda devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğiniz için çok minnettarız.

Hayranlarına kötü haber! ABD’li aktör Bruce Willis oyunculuğu neden bırakıyor? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Hayranlarına kötü haber! ABD'li aktör Bruce Willis oyunculuğu neden bırakıyor? Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Güçlü bir aile olarak bu süreçten geçiyoruz ve bundan hayranlarına da bahsetmek istedik çünkü onun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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