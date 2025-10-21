Hazal Filiz Küçükköse diğer yarısını paylaştı! İkizini gören ayırt edemiyor...

Beni Affet, Kara Sevda, Deniz Yıldızı, Günahkar ve Kalbim seni seçti gibi projelerde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, son dönemde hakkında çıkan estetik iddialarına ikiziyle olan bir karesini yayınlarak yanıt verdi. Ünlü oyuncu, 'Benim ikizim var yani, aynı surat, aynı tip!' diyerek açıklama yapmıştı. Oyuncu, tek yumurta ikizi Deniz ile yeni karelerini 'Diğer yarım' notuyla paylaştı. 'ESKİDEN BİRBİRİMİZİN YERİNE GEÇİYORDUK' Küçükköse, ikizi ile küçükken sık sık yer değiştirdiğini söyleyerek; 'Eskiden birbirimizin yerine geçiyorduk. Çok komik anılarımız var bunlar ile ilgili' demişti. Ufuk Beydemir ile evliliğini noktaladığını açıklayan İpek Filiz Yazıcı'nın kız kardeşini görenler ayırt edemiyor. Çocukluk karelerini ardı ardına paylaşan ünlü oyuncu ile kız kardeşini görenler ayırt edemiyor. Nostaljik bir paylaşım yapan İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi beğeni yağmuruna tutuldu. İki sarışın kardeşin benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları da, 'Hangisi İpek', 'Aynadaki yansıması gibi' tarzında yorumlar yaptı. Duru Yazıcı güzelliğiyle adeta kendine hayran bıraktı. Diğer ünlü isimlerin de merak edilen kardeşlerini sizler için derledik... Bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan kardeşi Eylül ile görüntülenmişti. İŞTE PELİN KARAHAN'IN GÜZEL KIZ KARDEŞİ EYLÜ! PELİN KARAHAN VE KIZ KARDEŞİ EYLÜ! 2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi ile izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerle dikkat çekiyor. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş! Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu. Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi Kardelen Hacıoğlu Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda oynamış. Güzel gözleri ile övgüleri toplayan Kardelen Hacıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Ünlü isimlerin merak edilen kardeşlerini sizler için derledik... AZRA AKIN AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE UMUT AKYÜREK UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK GÜRKAN UYGUN GÜRKAN UYGUN VE VOLKAN UYGUN HAKAN PEKER HAKAN PEKER VE ABİSİ ZAFER PEKER BURCU ESMERSOY BURCU ESMERSOY VE KARDEŞİ MÜGE ESMERSOY BÜŞRA DEVELİ BÜŞRA DEVELİ'NİN KARDEŞİ DİLARA DEVELİ BARIŞ ARDUÇ BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ İREM DERİCİ İREM DERİCİ'NİN KARDEŞİ CEMRE DERİCİ MELİSA ŞENOLSUN MELİSA ŞENOLSUN VE EFECAN ŞENOLSUN PINAR ALTUĞ PINAR ALTUĞ VE KARTAL ALTUĞ ARAS BULUT İYNEMLİ ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ ÇAĞATAY ULUSOY ÇAĞATAY ULUSOY VE KARDEŞİ ATALAY ULUSOY EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI VE KARDEŞİ FUNDA ŞALI BENSU SORAL BENSU SORAL, İKİZ KARDEŞİ BEDİRHAN SORAL VE ABLASI HANDE SORAL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL VE KIZ KARDEŞİ GAMZE ERÇEL KAAN URGANCIOĞLU KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ CAN URGANCIOĞLU TOLGA SARITAŞ TOLGA SARITAŞ VE KARDEŞİ GENCAY SARITAŞ FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞİ HADİSE HADİSE, KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ MERYEM UZERLİ MERYEM UZERLİ MERVE DİZDAR MERVE DİZDAR VE KARDEŞİ