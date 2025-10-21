Hazal Filiz Küçükköse diğer yarısını paylaştı! İkizini gören ayırt edemiyor...

"ESKİDEN BİRBİRİMİZİN YERİNE GEÇİYORDUK"

Küçükköse, ikizi ile küçükken sık sık yer değiştirdiğini söyleyerek; "Eskiden birbirimizin yerine geçiyorduk. Çok komik anılarımız var bunlar ile ilgili" demişti.