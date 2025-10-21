Trend Galeri Trend Magazin Hazal Filiz Küçükköse diğer yarısını paylaştı! İkizini gören ayırt edemiyor...

Kara Sevda dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, ikiz kardeşini paylaştı. Küçükköse ile ikizi Deniz'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 11:29
Beni Affet, Kara Sevda, Deniz Yıldızı, Günahkar ve Kalbim seni seçti gibi projelerde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, son dönemde hakkında çıkan estetik iddialarına ikiziyle olan bir karesini yayınlarak yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Benim ikizim var yani, aynı surat, aynı tip!" diyerek açıklama yapmıştı.

Oyuncu, tek yumurta ikizi Deniz ile yeni karelerini "Diğer yarım" notuyla paylaştı.

"ESKİDEN BİRBİRİMİZİN YERİNE GEÇİYORDUK"

Küçükköse, ikizi ile küçükken sık sık yer değiştirdiğini söyleyerek; "Eskiden birbirimizin yerine geçiyorduk. Çok komik anılarımız var bunlar ile ilgili" demişti.

Ufuk Beydemir ile evliliğini noktaladığını açıklayan İpek Filiz Yazıcı'nın kız kardeşini görenler ayırt edemiyor.

Çocukluk karelerini ardı ardına paylaşan ünlü oyuncu ile kız kardeşini görenler ayırt edemiyor.

Nostaljik bir paylaşım yapan İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi beğeni yağmuruna tutuldu.

İki sarışın kardeşin benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medya kullanıcıları da, "Hangisi İpek", "Aynadaki yansıması gibi" tarzında yorumlar yaptı.

Duru Yazıcı güzelliğiyle adeta kendine hayran bıraktı.

Diğer ünlü isimlerin de merak edilen kardeşlerini sizler için derledik...

Bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan kardeşi Eylül ile görüntülenmişti.

İŞTE PELİN KARAHAN'IN GÜZEL KIZ KARDEŞİ EYLÜ!

PELİN KARAHAN VE KIZ KARDEŞİ EYLÜ!

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerle dikkat çekiyor. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.

Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi Kardelen Hacıoğlu Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda oynamış.

Güzel gözleri ile övgüleri toplayan Kardelen Hacıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına da beğeni yağıyor.

Ünlü isimlerin merak edilen kardeşlerini sizler için derledik...

AZRA AKIN

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

UMUT AKYÜREK