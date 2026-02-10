Trend Galeri Trend Magazin Hazal Filiz Küçükköse'den radikal karar! Yeni yaşına büyük bir değişimle girdi!

38 yaşına adım atan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bu süreçte hayatında radikal kararlar aldığını belirtti. Yeni yaşına büyük bir değişimle giren Küçükköse'nin açıklaması ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 10.02.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 10:42
38 yaşına basan Hazal Filiz Küçükköse, bu yeni yaşla birlikte yaşamında değişikliklere yöneldiğini ifade etti.

Ünlü oyuncu, şöyle konuştu:

"Yeni yaşımda yeni kararlar aldım ve hayatımdaki gereksiz kişileri çıkarmaya karar verdim. İnsan çevresini seçebilmeli, bence böylesi daha güzel oluyor" dedi.

Küçükköse, "Yeni yaşınızda neler dilediniz?" sorusuna ise, "Aşk da dahil olmak üzere birçok şey diledim. Umarım her şey gönlümce olur" sözleriyle yanıtladı.

