Hazal Kaya derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! İddialı pozu nefes kesti...

Meslektaşı Ali Atay ile evlenen ve 2019 yılında ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, bir süre oğluyla ilgilenmek için setlere ara verdi.

Bu aranın ardından peş peşe projelerde rol alan güzel oyuncu, Instagram hesabından iddialı bir paylaşım yaptı.

POZUYLA GÖZ KAMAŞTIRDI Ekranlara geri dönen Hazal Kaya, "Misafir" dizisinde 'Gece' karakterine hayat veriyor. Kaya, Yalancı dizisinin yanı sıra da Netflix'te yayınlanacak olan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ile Benden Ne Olur filminden rol alıyor.

Film çekimlerini tamamlayan oyuncu, 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından derin bacak dekolteli bir pozunu paylaştı.