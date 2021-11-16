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Hazal Kaya derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! İddialı pozu nefes kesti...

Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden kısa bir süre sonra oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, uzun süredir ekranlardan uzak duruyordu. Şimdilerde "Misafir" dizisi ile ekranlara geri dönen Kaya, son olarak sosyal medya hesabından derin bacak dekolteli bir pozunu paylaştı. Güzel oyuncunun iddialı pozu kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 16.11.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 12:26
Hazal Kaya derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! İddialı pozu nefes kesti...

Meslektaşı Ali Atay ile evlenen ve 2019 yılında ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, bir süre oğluyla ilgilenmek için setlere ara verdi.

Hazal Kaya derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! İddialı pozu nefes kesti...

Bu aranın ardından peş peşe projelerde rol alan güzel oyuncu, Instagram hesabından iddialı bir paylaşım yaptı.

Hazal Kaya derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! İddialı pozu nefes kesti...

POZUYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Ekranlara geri dönen Hazal Kaya, "Misafir" dizisinde 'Gece' karakterine hayat veriyor. Kaya, Yalancı dizisinin yanı sıra da Netflix'te yayınlanacak olan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ile Benden Ne Olur filminden rol alıyor.

Hazal Kaya derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! İddialı pozu nefes kesti...

Film çekimlerini tamamlayan oyuncu, 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından derin bacak dekolteli bir pozunu paylaştı.

Hazal Kaya derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! İddialı pozu nefes kesti...

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM GECİKMEDİ

Oyuncu iddialı pozuna "Misafir yeni bölüm, Benden Ne Olur ve Pera Palas'ta Gece Yarısı'nı aynen bu şekil bekliyorum" notunu düştü.

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