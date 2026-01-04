Trend
Hazırlıklara şimdiden başladı: Alişan oğluna idman yaptırdığı anları paylaştı! "Bir futbolcu kolay yetişmiyor"
Oyuncu ve şarkıcı Alişan, aile hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyor. Futbolla yakından ilgilendiği bilinen ünlü isim, bu kez oğlu Burak'a yaptırdığı idman anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 04.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:30