Trend Galeri Trend Magazin Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası'nın Victoria'sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler "yok artık" diyor!

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası'nın Victoria'sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler "yok artık" diyor!

Bir dönemin ekran yıldızıydı, sonra bir anda ortadan kayboldu… Adını ve hayatını tamamen değiştirdi, Amerika'da yepyeni bir kimlikle bambaşka bir sayfa açtı. Yıllar sonra ortaya çıkan Avrupa Yakası'nın Victoria'sı Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne olduğunu açıklayınca sosyal medya adeta yıkıldı! Paylaştığı aile fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı: "Bu gerçekten o mu?"

Giriş Tarihi: 07.08.2025 13:23 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 13:24
Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

Türk televizyonlarının unutulmaz yüzlerinden Didem Erol, yıllar süren sessizliğini sosyal medyada yaptığı sürpriz bir paylaşımla bozdu. Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği "Victoria" karakteriyle hafızalara kazınan Erol, artık bambaşka bir hayat sürüyor.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

Amerika'ya yerleştikten sonra adını "Serah Henesey" olarak değiştiren oyuncu, 49 yaşında ikinci kez anne olduğunu duyurdu.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

Yıllar önce Türkiye'deki oyunculuk kariyerini geride bırakıp ABD'ye taşınan Didem Erol, "Emret Komutanım", "Omuz Omuza", "Arka Sokaklar" gibi pek çok sevilen dizide rol almış, güzelliği ve oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Ancak zamanla hem sahneden hem de kameraların önünden çekilmeyi tercih etti.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

HOLLYWOOD'DA YENİ BİR KİMLİK: SERAH HENESEY

2017 yılında Los Angeles'ta televizyon sunuculuğu yapmaya başlayan Didem Erol, Amerika'daki hayatında sadece kariyerini değil kimliğini de baştan yazdı.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

İsmini "Serah Henesey" olarak değiştiren oyuncu, 2020 yılında müzik prodüktörü ve aynı zamanda inşaat sektöründe faaliyet gösteren Nathan Cowles ile dünyaevine girdi.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

2023 yılında ilk kızı Ava Rose'u 47 yaşında kucağına alan Serah Henesey, şimdi de 49 yaşında ikinci kez anne olmanın sevincini yaşıyor. Sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir aile fotoğrafı paylaşan Serah, bu mutlu haberi takipçileriyle paylaştı. Gönderi kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

"VİCTORİA"NIN SON HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bir dönemin güzelliğiyle ekranlarda fırtınalar estiren Didem Erol'un son hali ise takipçilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. "Zaman geçmiş ama güzelliği hâlâ aynı", "Victoria anne olmuş, inanamıyorum", "Bu yaşta ikinci bebek mi? Bravo" gibi yorumlar yağdı.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

İŞTE AİLE FOTOĞRAFI!

Oyunculuk kariyerini Hollywood'da bırakan, hayatını ailesine ve yeni projelerine adayan Serah Henesey, Türkiye'deki hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 49 yaşında gelen bu annelik haberi, magazin dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER OYUNCU: İLKER KIZMAZ!

Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu, sadece Bihter ve Behlül'ün yasak aşkıyla değil, dizinin sessiz ama güçlü karakterleriyle de hafızalara kazındı. Bu karakterlerden biri de kuşkusuz Nihat Önal'dı. Behlül'ün gölgesinde kalmayan, çalışkanlığı ve sadakatiyle dikkat çeken Nihat karakterine hayat veren isim ise İlker Kızmaz'dı. İşte son hali…

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

İzmir'de 9 Eylül 1975'te doğan Kızmaz, sanat hayatına tiyatro sahnesinde başladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk tutkusunu profesyonel alana taşıdı. İstanbul'a taşınarak oyunculuk eğitimi aldı. 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisiyle büyük çıkış yakalayan Kızmaz, sadece Türkiye'de değil, dizinin yayınlandığı birçok ülkede de tanınır hale geldi.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

O yıllardan bu yana birçok projede yer alan başarılı oyuncu, özellikle Çanakkale 1915 filmindeki Yarbay Mustafa Kemal rolüyle büyük takdir topladı.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

Sette tanıştığı oyuncu Aslı Türkel ile 2014'te hayatını birleştiren İlker Kızmaz, 2016'da kızı Naz'ın doğumuyla baba oldu.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

İŞTE SON HALİ!

Uzak Doğu sporlarına ilgi duyan, aikido, binicilik ve kite surfing gibi sporlarla ilgilenen oyuncu, yıllar içinde hem fiziksel görünümünde hem yaşam tarzında büyük bir dönüşüm geçirdi.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

İşte Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz'ın yıllar sonraki son hali, görenleri şaşkına çevirdi!

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

Aile yaşamıyla öne çıkan oyuncu, oldukça sevilen isimlerden biri olmaya devam ediyor. Özellikle sıklıkla çıktığı seyahatlerle takipçilerine yeni bir dünyayı kapılarınıda aralıyor.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

İlker Kızmaz, her ne kadar aklımızda "Nihat" rolüyle kalmış olsa da kendisi hala çok aktif bir oyuncu ve birçok başarılı projede adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

Mahallenin Muhtarları'nın unutulmaz muhtarının son halini gördünüz mü?

"Mahallenin Muhtarları" dizisindeki muhtar rolüyle hafızalara kazınan, sayısız yapımda "baba" karakteriyle gönüllere taht kuran Cihat Tamer, yıllardır gizlediği büyük dramı açıkladı. 59 yıllık eşiyle örnek bir evlilik sürdüren sanatçı, katıldığı programda özel hayatına dair duygusal itiraflarda bulundu. Ancak asıl yürek burkan haber, sosyal medya hesabından duyurduğu evlat kaybı oldu…

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Cihat Tamer, 81 yaşında hayatının en büyük acılarından birini yaşadı. 59 yıllık eşi Nurcan Hanım'la örnek bir evlilik sürdüren usta sanatçı, kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer'i 28 Ağustos 2024'te kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik" sözleriyle duyumuştu. Peki Cihat Tamer şimdi ne yapıyor? İşte detaylar...

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

1943 yılında İstanbul'da dünyaya gelen, aslen Rizeli olan Cihat Tamer, oyunculuk kariyerine 1959'da Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan sanatçı, 1961'den itibaren Münir Özkul Tiyatrosu'ndan Devekuşu Kabare'ye, Dostlar Tiyatrosu'ndan Üsküdar Oyuncuları'na kadar birçok önemli tiyatro topluluğunda sahne aldı. Aynı zamanda Ercan Yazgan ile birlikte kurduğu tiyatroyla da adından söz ettirdi. Sinema ve dizi projeleriyle geniş kitlelere ulaşan Cihat Tamer, özellikle "Mahallenin Muhtarları" dizisinde canlandırdığı muhtar rolüyle hafızalara kazındı.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

"59 yıllık tek evliyim ben. Evli olarak doğmuş gibiyim. Şimdi karımı daha çok seviyorum. Bilinçli olarak evlendik. Askerliğimi Gelibolu'da yaptım, orada âşık oldum. Yaş aldıkça sevgiler, hisler çoğalıyor. O yüzden daha çok seviyorum şimdi karımı..."

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

ÇASOD üyesi olan Cihat Tamer, yıllara yayılan kariyeri boyunca birçok projede baba figürleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Şimdi ise gerçek hayatta yaşadığı evlat acısıyla derin bir yas içinde. 28 Ağustos 2024 tarihinde kaybettiği evladının ardından sevenleri, acısını paylaşarak usta oyuncuya başsağlığı dileklerinde bulundular.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

Sanat yaşamındaki başarısı kadar özel hayatındaki istikrar ve sadakatle de örnek bir figür olan Tamer, 59 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Nurcan Hanım'la olan evliliğini bir televizyon programında şu sözlerle anlattı:

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

ÇASOD üyesi olan Cihat Tamer, yıllara yayılan kariyeri boyunca birçok projede baba figürleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Şimdi ise gerçek hayatta yaşadığı evlat acısıyla derin bir yas içinde. Sevenleri, acısını paylaşarak usta oyuncuya başsağlığı dileklerinde bulunuyor.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

7 NUMARA'NIN EFSANE KARAKTERİ HAYDAR'IN DEĞİŞİMİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

"Yedi Numara" dizisindeki Haydar rolüyle hafızalara kazınan Okan Selvili, yıllar sonra bambaşka bir hayatla karşımızda! Ekranların sevilen yüzü artık tiyatro sahnelerinde yaşamını sürdürüyor. Onu görenler ise tek bir şeyi söylüyor: "Zaman acımasız!" Ancak değişim sadece dış görünüşte değil, sanatsal yolculuğu da dikkat çekici.

Hem adını hem hayatını değiştirmişti! Avrupa Yakası’nın Victoria’sı Didem Erol 49 yaşında ikinci kez anne oldu: Son halini görenler yok artık diyor!

Oyunculuğa gönlünü veren Selvili, kariyerine tiyatroda başladı ve yıllarca sahnede emek verdi. Televizyona ilk adımı 1994'te "Kaygısızlar" dizisiyle atan usta oyuncu, asıl çıkışını 2000 yılında "Yedi Numara" ile yakaladı. Haydar karakteri, o dönemin genç izleyicileri için unutulmaz bir figür haline geldi. Ancak Okan Selvili'nin kariyeri burada kalmadı; "Ters Köşe", "Üvey Aile", "Gönülçelen", "Leyla ile Mecnun" ve daha birçok projede rol aldı.