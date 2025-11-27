Trend Galeri Trend Magazin Hem evsiz hem de eşsiz kaldı... Cennet Mahallesi'nin 'Ethem'i Zihni Göktay huzurevine yerleşti!

Hem evsiz hem de eşsiz kaldı... Cennet Mahallesi'nin 'Ethem'i Zihni Göktay huzurevine yerleşti!

'Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı 'Ethem' karakteri ile hafızalara kazınan tiyatronun dev ismi Zihni Göktay, 3 yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybetmişti. Şimdi de evsiz kalan usta oyuncunun huzurevine yerleştiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:45
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden ve Ulan İstanbul, Cennet Mahallesi, Bizimkiler, Koçum Benim ve Görgüsüzler gibi birçok projede rol alan Zihni Göktay, yaşamına dair yeni bir gelişmeyle gündeme geldi.

79 yaşındaki sanatçı, üç yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybederek derin bir acının içine düşmüştü. Eşinin vefatının ardından zorlu bir dönemden geçen Göktay, kısa süre sonra başka bir şokla karşılaştı.

Fenerbahçe'de yaşadığı evin yıkılması, usta ismin düzenini tamamen altüst etti.

Yaşanan süreçlerin ardından Göktay, yaşamına huzurevinde devam etme kararı aldı.

Sanat dünyasının saygın isimlerinden biri olan Göktay'ın bu yeni hayat düzeni, hem sevenleri hem de tiyatro camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

HUZUREVİNDE YAŞAMINI SÜRDÜREN BİR DİĞER USTA SANATÇI: NECATİ BİLGİÇ

Yeşilçam dünyasında birçok kez kamera karşısına geçen ve Kemal Sunal ve Şener Şen ile aynı projede alan Necati Bilgiç, şimdilerde zor günlerden geçiyor.

Şimdilerde huzurevinde yaşamını sürdüren emektar oyuncunun 2016 yılında açık kalp ameliyatı olduğu öğrenilmişti.

Operasyon sonrasında psikolojik sorunlar yaşayan 72 yaşındaki usta oyuncunun şizofreni teşhisi almıştı.

Artık kameralardan uzak duran Necati Bilgiç'in son hali ortaya çıktı...

Usta oyuncunun bir hayranı tarafından çekilen fotoğrafı kısa sürede yayıldı.

Yeşilçam emektarının son halini görenler ise, 'Allah şifa versin', 'Yıllar acımamış' şeklinde yorumlarda bulundu.

BİR DEMET TİYATRO'NUN FADIL'I NE YAPIYOR?

Tiyatro sahnesinde önemli topluluklarda görev alan Bican Günalan, çalışmaları sayesinde geniş kitlelerce tanındı. "Otogargara" ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" adlı kült oyunlarda sergilediği performans, hem tiyatro eleştirmenlerinden hem de izleyicilerden tam not aldı.

Günalan'ın sahneye hayat verdiği tiyatro oyunları arasında "Köhne Bizans Operası", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "İstanbul'u Satıyorum", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" ve "Soyut Padişah" gibi birbirinden farklı türde yapımlar yer alıyor. Komediyle dramı başarıyla harmanlayan oyuncu, yıllar içinde sahne üzerindeki duruşunu adeta bir imza hâline getirdi.

Sadece tiyatro değil, sinema ve televizyon dünyasında da adından söz ettiren Bican Günalan, beyazperdedeki yolculuğuna 1987 yapımı "Selamsız Bandosu" ile başladı.

Ardından "Varsayalım İsmail", "Süper Baba" ve "Güneş Yanıkları" gibi döneminin dikkat çeken yapımlarında rol aldı. 2000'li yıllarda ise "Vizontele" ve devam filmi "Vizontele Tuuba" ile büyük beğeni topladı.

"Organize İşler", "Eyyvah Eyvah" ve "Akasya Durağı" gibi yapımlarda da yer alarak, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

İŞTE BİCAN GÜNALAN'IN SON HALİ!

Bugün hâlâ tiyatro ve sinemanın sevilen yüzlerinden biri olan Günalan, sadeliği, güçlü sahne enerjisi ve doğal oyunculuğuyla Türk seyircisinin gönlünde yer edinmeyi sürdürüyor. Her dönem farklı bir karakterle karşımıza çıkan oyuncu, izleyenlerini şaşırtmaya ve etkilemeye devam ediyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN ENTRİKACI CEYDA'SIYDI! BAŞAK SAYAN BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR!

Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Ceyda Ayhan, entrikalarıyla hafızalara kazınmıştı. Dizide Oğuz'un takıntılı âşığını canlandıran Başak Sayan, o yıllarda hem güzelliği hem de oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ancak yıllar içinde oyunculuk kariyerinin yönünü değiştiren Sayan, tası tarağı toplayıp Amerika'ya yerleşti. Peki, şimdi ne yapıyor? İşte Başak Sayan'ın merak edilen hayatı...

17 Haziran 1977'de Ankara'da dünyaya gelen Başak Sayan, baba tarafından Azeri kökenli. Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sayan, henüz üniversite yıllarında ekranla tanıştı. Kral TV'de sunuculuk yapmaya başlayan güzel oyuncu, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Reklam filmleri, sunuculuk ve ardından dizi projeleri peş peşe geldi.

İlk büyük çıkışını 1996 yılında başlayan Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle yakalayan Sayan, uzun süreli projelerde yer aldı. 2006–2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Ceyda karakteri ise kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

Ceyda, dizinin izleyicileri tarafından hem nefret edilen hem de ilgiyle takip edilen bir karakterdi. Sayan, bu rolüyle adeta hafızalara kazındı.

Ancak oyunculukla sınırlı kalmak istemeyen Başak Sayan, yazarlık yönünü de ortaya koydu. 2009 yılında ilk deneme kitabı Aşk Üzerine, 2010 yılında ise ilk romanı Bağlanma Korkusunu yayımladı.

2015 yılında çıkan Kelebeğin Kaderi, edebiyat dünyasında adından söz ettirmesini sağladı. Ardından Ölü Kuşların Sessizliği, Nigâhdar, Sen Değişirsen Her Şey Değişir, Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk ve Gölgesini Arayan Çocuk gibi kitaplarla üretkenliğini sürdürdü.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatında da büyük bir değişiklik yaşayan Sayan, 15 Ağustos 2015 tarihinde Dünya Bankası'nda çalışan Murat Vardal ile Washington DC'de evlendi.

Evlilikten sonra Amerika'ya yerleşen oyuncu, yaşamını orada sürdürmeye başladı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sayan, şu sıralar yazarlıkla ilgileniyor, edebi üretimlerine Amerika'da devam ediyor.