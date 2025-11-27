Trend
Hem evsiz hem de eşsiz kaldı... Cennet Mahallesi'nin 'Ethem'i Zihni Göktay huzurevine yerleşti!
'Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı 'Ethem' karakteri ile hafızalara kazınan tiyatronun dev ismi Zihni Göktay, 3 yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybetmişti. Şimdi de evsiz kalan usta oyuncunun huzurevine yerleştiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 27.11.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:45