Hepsi grubunun yıldızıydı! Cemre Kemer mutluluk formülünü açıkladı: "Hiçbir şeye değişmem..."
Bir zamanların efsane grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, sahne ışıklarını neden elinin tersiyle ittiğini ve yeni hayatını tek bir cümleyle öyle bir özetledi ki duyanlar şaştı kaldı. İşte ünlü ismin 'Hiçbir şeye değişmem' diyerek yaptığı o samimi itiraf...
Giriş Tarihi: 21.01.2026 07:01
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 07:04