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Demet Akalın, Ceyda Düvenci, Başak Dizer...Hepsine birer 'maşallah'! İşte 40'ından sonra 'anneliği' tadan o isimler!
Demet Akalın, Ceyda Düvenci, Başak Dizer...Hepsine birer 'maşallah'! İşte 40'ından sonra 'anneliği' tadan o isimler!
Ceyda Düvenci, Başak Dizer, Demet Akalın ve daha niceleri kariyerlerinde zirveye tırmanmış ve başarılarıyla çok konuşulan ünlü isimler arasında yerlerini alıyor. Özel hayatlarıyla dillerden düşmeyen bu ünlü kadınların en ortak özellikleri ise 40 yaşından sonra anne olmaları. 'Anne olmanın yaşı var mı?' sorusuna cevabını veren bu ünlü isimler, anneliğe hiç de geç kalmadıklarını gösteriyor.
Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:25