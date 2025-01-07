Trend Galeri Trend Magazin Demet Akalın, Ceyda Düvenci, Başak Dizer...Hepsine birer 'maşallah'! İşte 40'ından sonra 'anneliği' tadan o isimler!

Demet Akalın, Ceyda Düvenci, Başak Dizer...Hepsine birer 'maşallah'! İşte 40'ından sonra 'anneliği' tadan o isimler!

Ceyda Düvenci, Başak Dizer, Demet Akalın ve daha niceleri kariyerlerinde zirveye tırmanmış ve başarılarıyla çok konuşulan ünlü isimler arasında yerlerini alıyor. Özel hayatlarıyla dillerden düşmeyen bu ünlü kadınların en ortak özellikleri ise 40 yaşından sonra anne olmaları. 'Anne olmanın yaşı var mı?' sorusuna cevabını veren bu ünlü isimler, anneliğe hiç de geç kalmadıklarını gösteriyor.

Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:25
Demet Akalın, Ceyda Düvenci, Başak Dizer...Hepsine birer ’maşallah’! İşte 40’ından sonra ’anneliği’ tadan o isimler!

Kimisi müzik sektöründen kimi de ekranların en sevilen yüzlerinden... Hepsinin bir ortak özelliği var ki 40'lı yaşlarından sonra anne oldular. İşte belki de duyunca çok şaşıracağınız o ünlü isimler!

Demet Akalın, Ceyda Düvenci, Başak Dizer...Hepsine birer ’maşallah’! İşte 40’ından sonra ’anneliği’ tadan o isimler!

CEYDA DÜVENCİ- OĞLU OKAN ALİ

Başarılı sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci son zamanlarda fiziği ve güzelliği ile sosyal medyada oldukça ses getiriyor.

Demet Akalın, Ceyda Düvenci, Başak Dizer...Hepsine birer ’maşallah’! İşte 40’ından sonra ’anneliği’ tadan o isimler!

CEYDA DÜVENCİ- OĞLU OKAN ALİ

Başarılı sunucu 40 yaşında Bülent Şakrak ile evliliğinden meydana gelen oğlu Okan Ali'yi kucağına aldı.

Demet Akalın, Ceyda Düvenci, Başak Dizer...Hepsine birer ’maşallah’! İşte 40’ından sonra ’anneliği’ tadan o isimler!

HANDE ATAİZİ- OĞLU LEON

Benjamin Harvey ile bir zamanlar evli olan oyuncu Hande Ataizi, 41 yaşında doğum yaptı.

Demet Akalın, Ceyda Düvenci, Başak Dizer...Hepsine birer ’maşallah’! İşte 40’ından sonra ’anneliği’ tadan o isimler!

Ataizi oğluna 'Leon' adını verdi.

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