Hepsini tek tek yanına dizdi! Hülya Koçyiğit'ten maaile paylaşım: “Hayatı kolaylaştıran şey…”

Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla büyük ses getirdi. Kızı, eşi, torunları ve torunlarının damatlarına kadar tüm ailesini tek bir karede toplayan usta sanatçı, fotoğrafa düştüğü anlamlı notla hayranlarını duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 25.05.2026 09:56 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 10:02
Türk sinemasının akıllardan çıkmayan yapımlarında iz bırakan, zarafeti ve samimiyetiyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Hülya Koçyiğit, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de hayranlarının beğenisini topluyor.

Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası"nın parlayan yıldızı efsane isim, sahnedeki başarılarının yanı sıra kızı Gülşah Soydan Alkoçlar'dan olan iki torunu ve onların aileleriyle birlikte, geniş ve mutlu bir ailenin keyfini sürüyor.

Türk sinemasının akıllardan çıkmayan yapımlarında iz bırakan Koçyiğit, tam 57 yıldır efsane Fenerbahçeli futbolcu Selim Soydan ile mutluluk dolu bir evliliği devam ettiriyor.

Usta oyuncu sanat dünyasındaki başarılarının yanı sıra, yarım asrı aşkın süredir devam eden mutlu evliliğiyle de sık sık övgüleri topluyor. Özel yaşamıyla da gündeme gelen usta oyuncu, örnek gösterilen evliliğiyle takdir kazanıyor.

HEPSİNİ TEK TEK YANINA DİZDİ!

Türk sinemasının usta çınarı Hülya Koçyiğit'in bu imrenilen aile tablosu, sosyal medyada paylaştığı son kareyle adeta taçlandı. Yarım asırlık hayat arkadaşı Selim Soydan ile kurduğu bu güçlü bağın meyvelerini her fırsatta gururla gözler önüne seren usta sanatçı, bu kez çekirdek ailesinin çok ötesine geçen dev bir kadroyla kamera karşısına geçti.

Koçyiğit; kızı Gülşah Soydan Alkoçlar, damadı Ender Alkoçlar, torunları Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın yanı sıra, damatları Engin Altan Düzyatan ile Kaan Demirağ da yanına alarak tam anlamıyla "maaile" bir paylaşıma imza attı.

Takipçilerini hayran bırakan bu kalabalık ve neşeli aile karesinin altına usta oyuncu, hayatın gerçek anlamını özetleyen şu duygu dolu notu düştü:

"Hayatı kolaylaştıran şey bazen yanında ailenin olmasıdır."

Öte yandan 77 yaşındaki usta oyuncu Hülya Koçyiğit, tam 57 yılını Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Selim Soydan ile geçirdi; zaman su gibi akıp giderken, bu uzun ve mutlu birliktelik hayatının en değerli yıllarını oluşturdu.

Bu evlilikten, bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi.

BÜYÜK AŞKIN HİKAYESİ!

Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan, 5 Temmuz 1968'den bu yana mutlu bir evliliği sürdürüyor.

Çift, ilk kez Büyükada'da karşılaşmış ve o an birbirlerine aşık olmuşlar.

Selim Soydan, takım kampı için gittiği Büyükada'da, o dönemin Yeşilçam'ın en genç ve en güzel isimlerinden Hülya Koçyiğit ile karşılaştığında kalbi bir an duracak gibi olmuş, o günden sonra ise bir daha hiç yavaşlamamış!

Sıkı bir uğraş ve kararlı bir çabanın ardından, aklında evlilik fikri olmayan Hülya Koçyiğit'i bile nikah masasına oturmaya ikna etmiş.

'Annen annem, kardeşlerin kardeşlerim olsun. Gel Hülya yuvamızı kuralım' demiş…

Çift, 5 Temmuz 1968'de nikah masasına oturmuş. O gün öyle kalabalık bir nikah olmuş ki, Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan, nikah memurunun karşısına tam bir saat sonra çıkabilmişler.

Sıcak, yapış yapış bir günde, o kalabalığın arasında bile, gözleri elleri birbirini kaybetmemiş.

Ve o gün bir kez de şahitlerin önünde söz vermişler ömür boyu beraber olmaya…

KIZI DA FİLMLERDE OYNAMIŞTI

200'ün üzerinde film ve 10 televizyon dizisinde rol alan usta oyuncu bunlardan bazılarında ise kızı Gülşah Soydan Alkoçlar ile oynamıştı...

Evet bir dönemin çocuk yıldızı, Kemal Sunal'ın minik partneri Güllüşah Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Soydan'dan başkası değil...

1969 yılında dünyaya gelen Gülşah Soydan, henüz 5 yaşındayken Yeşilçam'ın en beğenilen çocuk yıldızlarından olmuş ama kariyerine 18 yaşında yaptığı evlilik ile bambaşka bir yön vermiştir.

Gülşah Soydan Alkoçlar, 17 Ocak 1988'de Ender Alkoçlar ile evlenmiş ve sonrasında turizmci olmuştur.

Gülşah Alkoçlar şimdilerde kızları Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Aslışah Alkoçlar Demirağ'dan olan 4 torunu ile anneanne olmanın keyifini sürüyor.

Neslişah Alkoçlar 2014 yılında oyuncu Engin Altan Düzyatan ile hayatını birleştirmişti. Çiftin iki çocuğu var...

Aslışah Alkoçlar Demirağ ise 2021 yılında Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin iki çocuğu var.

"İSYANIMIN CEZALANDIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Hülya Koçyiğit kızının kanseri yenmesini kutlarken kendi hastalığını öğrenmiş! Zor günleri böyle anlatmıştı...

"KENDİ HASTALIĞIMI DAHA ÇABUK KABULLENDİM"

Kızı kansere yakalandığında korkuya kapıldığını belirten Koçyiğit, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim.