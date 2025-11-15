Trend Galeri Trend Magazin Her şeyi ardında bırakıp ailesiyle Dubai’ye yerleşmişti! Engin Altan Düzyatan sebebini açıkladı: Bakın neden taşınmışlar…

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, tüm Türkiye'yi şaşırtan bir karar aldı! Çocuklarıyla birlikte Dubai'ye taşınan Düzyatan, bu sürpriz hamlenin perde arkasındaki nedeni ilk kez açıkladı. Peki, ünlü oyuncu neden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşti? İşte Engin Altan Düzyatan'ın verdiği yanıt…

Giriş Tarihi: 15.11.2025 14:22 Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:23
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve çocuklarıyla birlikte Dubai'ye yerleştiğini doğruladı. Son günlerde magazin gündeminde sıkça konuşulan taşınma iddialarını yalanlamayan Düzyatan, kararlarının çocuklarının eğitim hayatıyla ilgili olduğunu belirtti.

Düzyatan, önceki akşam katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ben git-gel yapıyorum ama çocuklar orada okula başladı. Daha iyi bir dil eğitimi alsınlar, uluslararası arkadaş çevresi edinsinler. Bu onların geleceği için çok önemli" ifadelerini kullandı. Oyuncu, çocuklarının alacağı eğitimle ileride hem akademik hem de sosyal anlamda büyük kazanımlar elde edeceğine inandıklarını dile getirdi.

Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile evlenmişti.

Çiftin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunuyor. Son dönemde magazin sayfalarında yer alan iddialara göre aile, eğitim ve yaşam koşulları nedeniyle Dubai'yi tercih etti.

Oyuncu açıklamasında, taşınmanın sadece çocuklarının eğitimine odaklandığını ve kendisinin zaman zaman Türkiye'ye dönmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"Okulları bitince memleketlerinde hizmetlerine devam etsinler istiyoruz" diyen Düzyatan, çocuklarının uluslararası deneyim kazanmasının ileride hayatlarına büyük katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Düzyatan'ın bu açıklaması, magazin dünyasında uzun süredir merak edilen taşınma sürecine açıklık getirmiş oldu. Ünlü oyuncunun Dubai'deki yeni yaşamı, hem özel hayatı hem de çocuklarının geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SERVETİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ!

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gözlerini açtı.

Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü ile adım atan Düzyatan, 2001 yılında mezun olduktan sonra mezun Ruhsar dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı.

BAŞARILI PROJELERDE USTA İSİMLERLE BOY GÖSTERDİ!

Sergilediği başarılı oyunculuğu ile kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir ivme yakalayan Düzyatan, birçok imza projede usta isimlerle birlikte rol aldı.

Düzyatan, kariyeri dışında ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya hesaplarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Başarılı oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evlilik yapmıştı.

"TORUNU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla ön plana çıkarken "Neslişah ile ilk tanıştığımda Hülya Koçyiğitler'in torunu olduğunu bilmiyordum" diyerek herkesi epey şaşırtmıştı.

Tarih dizilerinin sevilen yüzü olan Düzyatan, hem ülke çapında hem de yurt dışında oldukça popüler biri haline geldi.

SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI!

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projede boy gösteren Düzyatan'ın sahip olduğu servet ise adeta dudak uçuklattı.

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü.

SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN!

Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olarak da beliren Düzyatan'ın, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor.

Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.

Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi.

