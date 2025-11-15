Her şeyi ardında bırakıp ailesiyle Dubai’ye yerleşmişti! Engin Altan Düzyatan sebebini açıkladı: Bakın neden taşınmışlar…

Düzyatan, önceki akşam katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ben git-gel yapıyorum ama çocuklar orada okula başladı. Daha iyi bir dil eğitimi alsınlar, uluslararası arkadaş çevresi edinsinler. Bu onların geleceği için çok önemli" ifadelerini kullandı. Oyuncu, çocuklarının alacağı eğitimle ileride hem akademik hem de sosyal anlamda büyük kazanımlar elde edeceğine inandıklarını dile getirdi.