Her şeyi yalanlamışlardı! Gerçeklere GÜNAYDIN ulaştı: Emina Jahoviç'ten Mustafa Sandal'a 3 dava birden...

Yıllar önce "örnek boşanma" diye anılan Mustafa Sandal–Emina Jahoviç ayrılığı, meğer perde arkasında fırtınalar koparıyormuş! GÜNAYDIN'ın mahkeme kayıtlarına dayandırdığı nafaka ve protokol krizi haberi önce iki ünlü tarafından yalanlandı… ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı: Emina'nın eski eşine karşı tam üç dava açtığı ortaya çıktı. Üstelik son şikâyet sebebi, kimsenin aklına gelmeyecek kadar şaşırtıcı: Araç kiralama faturaları! Şimdi gözler, tarafları yeniden karşı karşıya getirecek o kritik duruşmada…

Giriş Tarihi: 12.12.2025 06:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 06:19