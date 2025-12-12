Trend Galeri Trend Magazin Her şeyi yalanlamışlardı! Gerçeklere GÜNAYDIN ulaştı: Emina Jahoviç'ten Mustafa Sandal'a 3 dava birden...

Her şeyi yalanlamışlardı! Gerçeklere GÜNAYDIN ulaştı: Emina Jahoviç'ten Mustafa Sandal'a 3 dava birden...

Yıllar önce "örnek boşanma" diye anılan Mustafa Sandal–Emina Jahoviç ayrılığı, meğer perde arkasında fırtınalar koparıyormuş! GÜNAYDIN'ın mahkeme kayıtlarına dayandırdığı nafaka ve protokol krizi haberi önce iki ünlü tarafından yalanlandı… ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı: Emina'nın eski eşine karşı tam üç dava açtığı ortaya çıktı. Üstelik son şikâyet sebebi, kimsenin aklına gelmeyecek kadar şaşırtıcı: Araç kiralama faturaları! Şimdi gözler, tarafları yeniden karşı karşıya getirecek o kritik duruşmada…

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 12.12.2025 06:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 06:19
GÜNAYDIN, Emina Jahoviç'in eski eşi Mustafa Sandal'a "Boşanma protokülüne uymuyor, nafakamı aksatıyor" diye açtığı davayı, mahkeme kayıtlarına dayanarak manşet yaptı.

Önce Sandal, sonra Jahoviç haberi yalanladı. Ancak Emina'nın eski eşine karşı üç dava açtığı ortaya çıktı

SON ŞİKAYET NEDENİ ARAÇ KİRALAMA
Mustafa Sandal ile Emina Jahoviç 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

İkili arasında yapılan protokole göre; Sandal, eski eşine nafaka ödeyecek, ayrıca Jahoviç istediği zaman, çocukları ve kendisi için araç kiralayabilecekti.

Ancak Sandal yükümlülüklerini yerine getirmeyince Jahoviç iki kez mahkemeye başvurdu.

Jahoviç, bir süre önce tekrar İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tutarak nafaka ve araç kiralama hususunda Sandal'ın protokole uymadığı gerekçesiyle dava açtı.

DAVA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE
Jahoviç, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede araç kiralama firmalarına ödediği parayı Sandal'ın karşılamadığını belirtip icra davası açtı.

Sandal ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti.

Sandal dilekçesinde sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyerek davaya itiraz etti. Bu gelişme üzerine Jahovic de Sandal'ın hamlesine karşılık mahkemeye itirazın iptali için dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

İLK HABERİ GÜNAYDIN DUYURMUŞTU!

Mustafa Sandal ile Emina Jahoviç 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı. İkili arasında yapılan protokole göre; iki çocuğun velayeti anneye verildi. Çiftin Beykoz'daki evleri satılıp 2 milyon dolar Jahoviç'e verilirken 500 bin dolar ise çocukların eğitimi için harcanacaktı.

Sandal, eski eşine Sırbistan'dan konut satın alacak ve nafaka ödeyecekti. Ayrıca Jahoviç istediği zaman, çocukları ve kendisi için Mustafa Sandal araç da kiralayacaktı.

DAVA KAÇINILMAZDI
Ancak Emina Jahoviç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Jahoviç mahkemeye sunduğu dilekçesinde Mustafa Sandal'ı boşanma protokolündeki bazı hususları yerine getirmemekle suçladı.

Jahoviç sunduğu dilekçede eski eşine dava açmasının kaçınılmaz olduğunu çünkü Sandal'ın kendisine ödemesi gereken nafakaları aksattığını, araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti.