Herkes babasını tanıyor ama kızını görünce şaşırıyor! Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı gündem oldu!
Türkiye'nin sevilen ve sempatik sanatçılarından Mahmut Tuncer'in kızının da ünlü olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Babasının izinden giden Gizem Tuncer, son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyor.
Bir dönem fazla kilolarıyla gündeme gelen genç sanatçı, azmiyle herkese örnek oldu. Tam 90 kilodan 50 kiloya düşen Tuncer, inanılmaz bir değişim yaşadı. Yeni haliyle göz kamaştıran Gizem Tuncer, güzelliğiyle de hayran bırakıyor.
Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:02