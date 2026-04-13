Herkes bu anı bekliyordu! Yeşilçam ustası Kadir İnanır cephesinden müjde geldi: Uzun zaman sonra dimdik görüntülendi...

Beyin damarına pıhtı atması sonucu zorlu bir tedavi sürecinden geçen 76 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, tekerlekli sandalyesini bir kenara itti! Yeşilçam'ın dev isminin son halini görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 13.04.2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 13.04.2026 09:32
Yeşilçam'ın efsanelerinden olan 76 yaşındaki usta oyuncu usta oyuncu Kadir İnanır, üçüncü kez beynine pıhtı atması sonucunda inme geçirmişti.

Sevenlerinin merak ettiği Kadir İnanır, uzun bir süredir gözlerden uzaktı.

YEŞİLÇAM USTASINDAN MÜJDE GELDİ!

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın uzun süredir devam eden tedavi sürecinde moralleri yükselten bir gelişme yaşandı. Geçirdiği rahatsızlık sonrası fizik tedavi süreci devam eden Yeşilçam'ın efsane ismi, geçtiğimiz akşam yakın dostlarıyla bir akşam yemeğinde buluştu.

Tedavi sürecinin başından bu yana genellikle tekerlekli sandalyede görüntülenen sanatçı, bu kez ezber bozdu. . Desteksiz bir şekilde ayakta durabildiği görülen usta aktörün keyifli halleri dikkat çekerken, iyileşme sürecindeki başarısını "Fizik tedavim çok iyi gidiyor. Şu anda ayakta durabilmem onlar sayesinde" sözleriyle ifade etti.

Efsane oyuncunun bu karesi ve açıklamaları, aylardır disiplinle sürdürdüğü tedavi mücadelesinde geldiği umut verici noktayı da gözler önüne sermiş oldu.

"NE İYİ ETTİNİZ DE GELDİNİZ"

Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde de dostlarıyla moral yemeği yemişti. Duygusal anlar yaşayan usta oyuncu, "Hepinize beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun, var olun" diyerek teşekkür etmişti.

Öte yandan pek çok filmde rol almış ve hafızalara kazınan performanslarıyla Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğeni de aslında ünlü bir şarkıcıymış.

Meğer usta oyuncunun yeğeni Soner Arıca'dan başkası değilmiş. Ünlü ismin bir diğer yeğeni de aslında tanıdığımız bir oyuncuymuş.

Usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda yeğeni ile buluşmuştu. İki ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Kadir İnanır'ın diğer yeğeni de ünlü oyuncu Levent İnanır'mış.

Anı ölümsüzleştiren dayı - yeğen, sosyal medyada hayranlarını yıllar öncesine götürmeyi de ihmal etmemişti. Dayısı Kadir İnanır ile yıllar önce henüz küçük bir çocukken çektirdiği fotoğrafı da paylaşan Levent İnanır, "1974 - 2024... Yarım asır sonra yine sağlıklı ve keyifliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN O PAYLAŞIM...

İşte sizler için derlediğimiz diğer akraba ünlüler

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Bilal İnci - Elif İnci

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan.

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

İntizar - Yıldız Tilbe

İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe