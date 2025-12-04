Trend Galeri Trend Magazin Herkes cevabını merak ediyordu! 82 yaşındaki Nebahat Çehre'den estetik açıklaması...

Herkes cevabını merak ediyordu! 82 yaşındaki Nebahat Çehre'den estetik açıklaması...

82 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Çehre son olarak adının sıklıkla karıştığı estetik iddialarına açıklık getirdi...

Giriş Tarihi: 04.12.2025 16:34 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 16:40
'Firdevs Yöreoğlu' karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre, yalnızca oyunculuğuyla değil, yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü isim, son olarak katıldığı bir davette görüntülendi.

2. Sayfa mikrofonlarına konuşan Çehre, estetik konusuna da açıklık getirdi. Usta oyuncu, "Estetik yaptırmadığım belli, yüz hatlarım baya çizgili" ifadelerini kullanarak estetik yaptırmadığını açıkladı.

Öte yandan Çehre dün de oldukça samimi bir itirafta bulunmuştu. Tarzıyla dikkat çeken usta oyuncu, "Altımdaki pantolonu 20 yıldır giyiyorum" sözleriyle gündem oldu. Nebahat Çehre'nin kendine has tarzını görenler ise usta oyuncuya tam puan verdi.

Çehre geçen günlerde de başka bir davette kameralara yakalanmıştı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Çehre "Hep beni makyajsız yakalıyorsunuz" diyerek esprili şekilde sitem etmişti. 82 yaşındaki oyuncu hemen ardından ise "Bence güzelliğin sırrı doğallık" demişti.

GÜZELLİK SIRRIYLA DİKKAT ÇEKEN BİR BAŞKA İSİM: EBRU ŞALLI

Yaş almamaya yemin etmiş ünlüler arasında yer alan eski manken Ebru Şallı, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ilgi odağı oluyor.

Genç kızlara taş çıkaran formuyla da dikkat çeken Şallı, magazin dünyasında sık sık yer alıyor.

Ünlü isim bu sefer verdiği güzellik sırrıyla dikkatleri üzerine çekti.

48 yaşındaki Şallı, güzelliğini korumak için her ay hamama gittiğini açıkladı.

YAŞSIZ KADIN: YONCA EVCİMİK

"Bandıra Bandıra", "Abone", "8.15 Vapuru" ve "Kendine Gel" gibi hit parçalarıyla 90'lı yıllara damga vuran Evcimik, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında da unutulmaz izler bıraktı.

Özellikle "Çılgın Bediş" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan sanatçı, yılların geçmesine rağmen sahnedeki enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi.

Peki başarılı şarkıcının güzellik sırrını biliyor musunuz? Bakın Evcimik sırrını neye borçluymuş: "Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum. Özgürlüğüme çok düşkünüm"

GÜZELLİĞİ İLE YILLARA MEYDAN OKUYAN DİĞER BİR İSİM: VİCTORİA BECKHAM

Nebahat Çehre gibi 51 yaşında genç kızları taş çıkartan Victoria Beckham da dikkatleri üzerine çekti.

Bunun sebebi ise Beckham'ın genç görüntüsünün sırrını sonunda açıklaması oldu.

51 yaşındaki Victoria Beckham, genç görünümünü disiplinli beslenme düzenine borçlu olduğunu belirtti.

YAKLAŞIK 30 YILDIR AĞZINA SÜRMÜYORMUŞ!

Beckham, eşi David Beckham'ın çikolata teklifine, "Çikolatayı 90'lardan beri yemiyorum, şimdi başlamayacağım' şeklinde cevap vererek yaklaşık 30 yıldır çikolata yemediğini söyledi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Beckham, son yıllarda oldukça popülerlik kazanan avokadoyu her gün 3-4 adet tükettiğini açıklamıştı. Ancak uzmanlar avokadonun cilt ve kalp sağlığına faydalarını vurgularken, aşırı tüketim konusunda uyarılarda bulundu.

Güzellik sırrı merak edilen bir diğer isim ise Türkiye'nin en güzel kadınlarından olan Mine Tugay...

46 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Medcezir' dizisinde dikkatleri üzerine çekmişti.

Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren MineTugay, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor.

Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın güzellik sırrı merak konusu olmuştu.

Fit fiziği ve bebeksi cildiyle ilgi odağı olan Mine Tugay, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor.

Sağlıklı görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Tugay'ın güzellik sırları belli oldu.

Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş.

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

LİMON, PUL BİBER VE ÇÖREK OTLU YOĞURT KÜRÜ

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Kalsiyum tüketimi, vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğu için beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor.

FORMUNU BÖYLE KORUYOR

Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor.