Herkes merak ediyordu...İşte A.B.İ.’nin açılımı

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı atv'nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ.'nin açılımını merak ediyor. İşte A.B.İ.'nin açılımı...

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 12.11.2025 06:24 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 06:25
Herkes Atv'nin yakında yayınlanacak yeni dizisi A.B.İ.'nin açılımını merak ediyor. Evet, dizide isim olarak kullanılan A.B.İ. bir kısaltma. "Büyük erkek kardeş" anlamı taşıdığı gibi aynı zamanda "Aile Bir İmtihandır" cümlesinin kısaltması.
OGM Pictures adına Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizimin hikayesi "İnsan ailesini seçemez" gerçeğinden hareketle kaleme alınmış.

Gerçekten de aile, kişinin karakterinden öte yaşam çizgisini de belirleyen bir olgu. Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in oluşturduğu senaryo ekibi de bu gerçeği eksen almış.

Doğan, mafyatik ilişkiler örgüsü içinde yer alan ailesinin kendisine dayattığı yaşam tarzından uzaklaşmak için kendi yolunu çizmeye karar verir. Gelgelelim, karanlık geçmişini bir anda silip atmak o kadar kolay olmayacak ve sonunda kendini geçmişiyle yüzleşirken bulacaktır.

Kenan İmirzalıoğlu gibi bir oyunculuk devine eşlik eden yetenekli ve güzel Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra yönetmen koltuğunda da Yağmur-Durul Taylan kardeşlerin oturduğu düşünülürse, geriye ekranların yeni fenomeniyle tanışmak için günleri saymak kalıyor.