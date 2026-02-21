Trend Galeri Trend Magazin Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştığı ve atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ dizisinde Doğan karakterine hayat veren Kenan İmirzalıoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil memleketiyle gündemde. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşadığı için birçok kişi tarafından İstanbullu sanılan ünlü oyuncunun asıl kökeni duyanları şaşkına çevirdi. Karizması ve duruşuyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen İmirzalıoğlu'nun nereli olduğu sosyal medyada da merak konusu oldu. Bakın ünlü oyuncu aslen hangi şehirden çıktı…

Giriş Tarihi: 21.02.2026 13:50
Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren iki kız çocuğu babası Kenan İmirzalıoğlu, hem özel hayatı hem de kariyeriyle gündemde yer alıyor.

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

Ekranların karizmatik yıldızı partneri Afra Saraçoğlu ile atv'nin reyting rekoru kıran dizisi A.B.İ.'de Doğan rolüyle boy gösteriyor.

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

Uzun bir aranın ardından seyirci ile buluşan İmirzalıoğlu, başarılı oyunculuğu ile sosyal medyanın en çok konuşulan ünlülerinden.

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

Peki birçok kişinin İstanbullu zannettiği sevilen oyuncu İmirzalıoğlu'nun aslen nereli olduğunu biliyor muydunuz?

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

ÜNLÜ OYUNCU BAKIN NERELİ?

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra Ankara'ya taşındılar.

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

Ardından 1997 yılında Best Model of the World unvanını kazandı ve dikkatleri üzerine çekti. Bu başarısı, oyunculuk dünyasının kapılarını da araladı.

Ünlü oyuncu, dünyaya geldiği Ankara'nın Bala ilçesinde bulunan köyüne sık sık gittiğini ve doğayla bağını hiç koparmadığını her fırsatta dile getiriyor.

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

SİNEM KOBAL
İstanbul

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

HANDE ERÇEL

Bandırma

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

PINAR DENİZ

Adana

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

BURCU ESMERSOY

İstanbul

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?

BİGE ÖNAL

İstanbul