Herkes onu İstanbullu biliyordu! A.B.İ.’nin Doğan’ı Kenan İmirzalıoğlu aslında nereli?
Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştığı ve atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ dizisinde Doğan karakterine hayat veren Kenan İmirzalıoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil memleketiyle gündemde. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşadığı için birçok kişi tarafından İstanbullu sanılan ünlü oyuncunun asıl kökeni duyanları şaşkına çevirdi. Karizması ve duruşuyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen İmirzalıoğlu'nun nereli olduğu sosyal medyada da merak konusu oldu. Bakın ünlü oyuncu aslen hangi şehirden çıktı…
Giriş Tarihi: 21.02.2026 13:50