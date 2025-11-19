Trend Galeri Trend Magazin Herkese gözdağı verdi! İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı müziğe döndü: "Konuşan ben değil şarkılarım olacak"

Herkese gözdağı verdi! İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı müziğe döndü: "Konuşan ben değil şarkılarım olacak"

Abisi İbrahim Tatlıses'le bir dönem gerilim yaşayarak magazin gündeminden düşmeyen Hüseyin Tatlı, ara verdiği müzik sektörüne gerdi döndü. Adeta 'ben buradaım' mesajı veren Tatlı, "Konuşan ben değil şarkılarım olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:17
Müzik sektörünün güçlü seslerinden olan İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, geçtiğimiz zamanlarda abisiyle yaşadığı polemiklerle dikkatleri çekmişti.

Abisi gibi arabesk müzikle uğraşan Hüseyin Tatlı şimdilerde ise kariyeriyle ön plana çıkıyor.

Geçen ay yeni bir şarkı yayınlayan Tatlı hız kesmeden ikinci şarkısını da piyasaya sürdü.

Herkese 'ben buradayım' mesajı veren Tatlı, "Artık konuşan ben değil, şarkılarım olacak" ifadelerini kullandı. Güçlü sesin bu çıkışı 'Abisine gözdağı mı veriyor?' sorularını ortaya çıkardı.

Peki iki kardeş arasında ne yaşanmıştı?

İmparator lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses, son zamanlarda ailesiyle yaşadığı sorunlar ile gündemden düşmüyor. Kızı Dilan Çıtak'la yaşadığı sorunlar ile dikkat çeken İbrahim Tatlıses kardeşi Hüseyin Tatlı ile yaşadığı polemikle gündeme gelmişti.

Ünlü türkücü geçen günlerde bir televizyon prgramına konuşarak kardeşi için, "Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma" ifadelerini kullanmıştı.

Abisinin bu sözleri üzerine sinirlenen Hüseyin Tatlı sosyal medya hesabında bir açıklama yapmıştı.

'OĞLUM SENDEN BİR ŞEY OLMAZ KENDİNİ YORMA DEDİM'

Hüseyin Tatlı, abisi İbrahim Tatlıses'in kendisine 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' sözünü söylemediğinin altını çizerek, "Eğri otur, doğru konuş derler adama. 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. Bak şimdi yakışmadı.

"SEN DEĞİL MİYDİN, 'LA BUNA KUŞ PİSLİĞİ YEDİRELİM' DİYEN"

Sen değil miydin, arabada Ahmet, rahmetli Topal Halafın yanında benim sesimi dinleyip 'La buna kuş pisliği yedirelim' diye espri yapan. Yani kendi inandığını bugün yalanlıyorsun. Uzatmadan... İlk albümü 2000 yılında bana yaptığında 10 gün sonra toplattın piyasadan. 360 bin satış yapmıştı.

"BİTMEZ ANLATACAKLARIM BİTMEZ"

Kral TV'den klibimi kaldırttın. Avustralyadan beni 10.000 marka istediler. Yerime Ebru Yaşar'ı gönderttin. Yahu daha bir buçuk sene önce Bodrum'a yanına geldim 'Yallah Şoför' şarkısını okumuştum, 'Abi story paylaş' dedim, sen kem küm ettin 'Paylaşmam' dedin. 'Biz kardeşiz ne var' dedim kar etmedi. Bitmez anlatacaklarım bitmez.

"ŞİMDİLİK BU KADAR... ANAMIN OĞLU..."

Gerçekten destek olmak isteseydin en azından şunu yapabilirdin, yapımcın Polat Yağcı'yı arayıp 'Hüseyin Tatlı'yı bizim bünyemizde al. Gerek konser gerek şarkı bir şeyler yap' derdin olur biterdi. Eğer benden o zaman bir şey olmasaydı ben de seni alkışlardım. Şimdilik bu kadar... Anamın oğlu..." demişti.

BABA- KIZ ARASINDA DA SULAR DURULMAMIŞTI...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, aralarındaki buzları eriterek tam bir baba kız olmuşlardı. Hatta İbrahim Tatlıses kendisi gibi müzik yapan kızı Dilan Çıtak'ı programına çıkartarak verdiği desteği göstermişti.

Baba kız arasındaki kriz, geçtiğimiz Temmuz ayında Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı ile gün yüzüne çıkmıştı. Çıtak buzları erittiği düşünülen babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar ortaya atmıştı.

"BİR KIZ ÇOCUĞUNA YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla çıkarayım!" ifadelerini kullanmıştı.

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'le barıştıktan sonra 'Tatlıses' soyadını da kullanmaya başlamıştı. Bir magazin programına bağlanan Çıtak bu durumun arkasındaki olayı şu sözlerle açıklamıştı: Ben kimsenin soyadını almadım, bana aldırdılar.

Kendisi 'Dilan Çıtak benim kızımdır' diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları, yanına çağırıp 'Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın bir takım kuralları var' dedi. Davayı da ben açmadım, kendileri babalık davası açtılar.

"BENİM SOYADIMI KULLANMASIN!"

Çıtak'ın yaptığı tüm bu sansasyonel açıklamalardan sonra tüm gözler ünlü türkücüye çevrildi. İbrahim Tatlıses, kızının zehir zemberek açıklamalarından sonra aynı programa mesaj yollayarak, "Benim soyadımı kullanmasın! Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo (Tatlıses) Bey'dir" demişti.

"ÜZERİMDEN BÜYÜK BİR YÜK KALKTI"

Dilan Çıtak 'Tatlıses' soyadını Instagram hesabından kaldırmak için harekete geçtiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcının haber verdiği paylaşımda yazdığı dipnot ses getirmişti. Çıtak yazdığı notta, "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız. Merak etmeyin. Zaten baya istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın. Ohh diyorum, şükür diyorum. Hadi güzel haber. İfadelerini kullanmıştı.

İBRAHİM TATLISES'İN 7 ÇOCUĞU VAR

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı ancak doğduğu günden bu yana İbrahim Tatlıses'in en çok konuşulan çocuğu Derya Tuna ile birlikteliğinden olan oğlu İdo Tatlı oldu.

Ardından şarkıcı Dilan Çıtak'ın babasının da İbrahim Tatlıses olduğu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in 2019 yılında boşandığı eşi Ayşegül Yıldız'dan Elif Ada isimli bir kızı daha var.

İbrahim Tatlıses'in en az bilinen çocukları ise kendisi çok ünlü olmadan dünyaya gelenler Ahmet Tatlı, Gülşen Tatlı.

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor.

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

Perihan Savaş son olarak 40 yaşına basan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı. Perihan Savaş kızının doğum gününü bu kare ile kutladı.

İda Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli de ablaları Melek Zübeyde'nin doğum gününü unutmadı.

İbrahim Tatlıses, kızı Melek Zübeyde Akkaş ile oğlu İdo Tatlıses'in düğününde halay çekmişti.

Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş'tan da bir erkek kardeşi var. Melek Zübeyde Akkaş ile kardeşi Savaş Zafer.

"ANNESİNİN KOPYASI"

Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.

İbrahim Tatlıses 1979'da "Kara Yazma" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine Adalet Durak boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı.

Perihan Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te evlilikle sonuçlandırmadan noktalamıştı.