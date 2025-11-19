Trend
Galeri
Trend Magazin
Herkese gözdağı verdi! İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı müziğe döndü: "Konuşan ben değil şarkılarım olacak"
Herkese gözdağı verdi! İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı müziğe döndü: "Konuşan ben değil şarkılarım olacak"
Abisi İbrahim Tatlıses'le bir dönem gerilim yaşayarak magazin gündeminden düşmeyen Hüseyin Tatlı, ara verdiği müzik sektörüne gerdi döndü. Adeta 'ben buradaım' mesajı veren Tatlı, "Konuşan ben değil şarkılarım olacak" dedi.
Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:17